«Лейкерс», «Сакраменто» и «Финикс» – в пятерке лучших команд НБА по мнению Кендрика Перкинса

Теги Кендрик Перкинс Денвер Лейкерс Финикс Сакраменто НБА Кевин Дюрэнт Брэдли Бил Девин Букер Брюс Браун Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс составил свою пятерку лучших команд Лиги после церемонии драфта.

На 5-е место Перкинс поставил «Лейкерс» Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса, 4-м стал «Милуоки» Янниса Адетокумбо.

«Сакраменто», который в прошлом сезоне впервые с 2004 года вышел в плей-офф, стал третьей самой сильной командой лиги.

Перкинс поставил «Денвер» на 2-ю строчку, несмотря на недавнее чемпионство, объяснив это тем, что «Брюс Браун отказался от опции на следующий сезон», а также «чемпионскую команду тяжело сохранить в полном составе».

«Финикс» стал первым. Перкинс назвал Дюрэнта, Букера и Била «самыми эффективными скорерами в НБА», добавив, что «сейчас только июнь», и «у команды есть время со всем разобраться».

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6 комментариев

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Who Are We?
Наверное, Харден+ Ирвинг + КейДи тоже когда-то входили в пул самых эффективных скореров…

Сейчас вопрос к менеджменту, смогут ли укомплектовать это обилие звезд или нет. Суперкоманды теперь появляются «естественным» путем, через драфт и развитие, но посмотрим. Это все создает определенную интригу на сезон.

А Перкинс молодец, нашел свою нишу и веселит народ, получает деньги. Real MVP
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scorp19
Скоринг это круто. А по защите у Финикса что ?
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Дориан Грей_333
Уж слишком большая вера в Финикс, Сакраменто и Лейкерс. В топ 5, лично я, оставил бы только Финикс.
Сакраменто - интереснейшая команда, но и минусов там хватает. Лейкерс же сильны конечно, но в сегодняшнем своем составе, они не станут сильнее, чем в этом году.
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Максим Макеев
Ответ scorp19
Скоринг это круто. А по защите у Финикса что ?
все их трио может защищаться
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Mr.BadGuy
Ответ Who Are We?
Наверное, Харден+ Ирвинг + КейДи тоже когда-то входили в пул самых эффективных скореров… Сейчас вопрос к менеджменту, смогут ли укомплектовать это обилие звезд или нет. Суперкоманды теперь появляются «естественным» путем, через драфт и развитие, но посмотрим. Это все создает определенную интригу на сезон. А Перкинс молодец, нашел свою нишу и веселит народ, получает деньги. Real MVP
Можно пример суперкоманды появившейся через драфт и развитие?
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ФомаМаня
Ответ Mr.BadGuy
Можно пример суперкоманды появившейся через драфт и развитие?
Сан-Антонио с Данканом, Джинобили, Паркером и Каваем в составе. Все через драфт
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