«Лейкерс», «Сакраменто» и «Финикс» – в пятерке лучших команд НБА по мнению Кендрика Перкинса
Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс составил свою пятерку лучших команд Лиги после церемонии драфта.
На 5-е место Перкинс поставил «Лейкерс» Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса, 4-м стал «Милуоки» Янниса Адетокумбо.
«Сакраменто», который в прошлом сезоне впервые с 2004 года вышел в плей-офф, стал третьей самой сильной командой лиги.
Перкинс поставил «Денвер» на 2-ю строчку, несмотря на недавнее чемпионство, объяснив это тем, что «Брюс Браун отказался от опции на следующий сезон», а также «чемпионскую команду тяжело сохранить в полном составе».
«Финикс» стал первым. Перкинс назвал Дюрэнта, Букера и Била «самыми эффективными скорерами в НБА», добавив, что «сейчас только июнь», и «у команды есть время со всем разобраться».
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Сейчас вопрос к менеджменту, смогут ли укомплектовать это обилие звезд или нет. Суперкоманды теперь появляются «естественным» путем, через драфт и развитие, но посмотрим. Это все создает определенную интригу на сезон.
А Перкинс молодец, нашел свою нишу и веселит народ, получает деньги. Real MVP
Сакраменто - интереснейшая команда, но и минусов там хватает. Лейкерс же сильны конечно, но в сегодняшнем своем составе, они не станут сильнее, чем в этом году.