«Лейкерс», «Сакраменто» и «Финикс» – в пятерке лучших команд НБА по мнению Кендрика Перкинса

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс составил свою пятерку лучших команд Лиги после церемонии драфта.

На 5-е место Перкинс поставил « » Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса, 4-м стал «Милуоки» Янниса Адетокумбо.

« », который в прошлом сезоне впервые с 2004 года вышел в плей-офф, стал третьей самой сильной командой лиги.

Перкинс поставил « » на 2-ю строчку, несмотря на недавнее чемпионство, объяснив это тем, что «Брюс Браун отказался от опции на следующий сезон», а также «чемпионскую команду тяжело сохранить в полном составе».

« » стал первым. Перкинс назвал , Букера и Била «самыми эффективными скорерами в НБА», добавив, что «сейчас только июнь», и «у команды есть время со всем разобраться».

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