«Не вижу в этом никакого смысла». Кендрик Перкинс об обмене Смарта на Порзингиса
Чемпион НБА в состав «Селтикс», эксперт Кендрик Перкинс признался, что не одобряет решение бостонского клуба выменять Кристапса Порзингиса, отдав взамен Маркуса Смарта.
«Я не понимаю этот обмен. Говорят, что Порзингис поможет «Селтикс» подняться на вершину. Но посмотрите на то, как Кристапс играл под давлением в «Нью-Йорке» и «Далласе» с Лукой. Он не справился с давлением. Зато в «Вашингтоне», который потерял из-за травмы Била и от которого ничего не ждали, он набирал 23 очка каждый вечер. Я не понимаю...
Зато Маркус Смарт все доказал. Он выходил с командой в финал, был лучшим по игре в защите. Это проверенный игрок», – сказал Перкинс в эфире.
Эксперт также прокомментировал сделку в соцсетях.
«Я все еще не отошел от обмена. И даже не знаю, когда это случится. Видимо, на это уйдет много времени. По-прежнему не вижу в этом никакого смысла», – написал Перкинс.
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Читать экспертное мнение Перка и переворачивать его на 180 градусов.
Соответственно Порзи будет офигенен в Селтикс в этом сезоне. И кстати, если честно, я и без Перка так считал(главное чтобы без травм), но теперь уже в этом уверен