Чемпион НБА в состав «Селтикс», эксперт признался, что не одобряет решение бостонского клуба выменять , отдав взамен Маркуса Смарта.

«Я не понимаю этот обмен. Говорят, что Порзингис поможет «Селтикс» подняться на вершину. Но посмотрите на то, как Кристапс играл под давлением в «Нью-Йорке» и «Далласе» с Лукой. Он не справился с давлением. Зато в « », который потерял из-за травмы Била и от которого ничего не ждали, он набирал 23 очка каждый вечер. Я не понимаю...

Зато Маркус Смарт все доказал. Он выходил с командой в финал, был лучшим по игре в защите. Это проверенный игрок», – сказал Перкинс в эфире.

Эксперт также прокомментировал сделку в соцсетях.

«Я все еще не отошел от обмена. И даже не знаю, когда это случится. Видимо, на это уйдет много времени. По-прежнему не вижу в этом никакого смысла», – написал Перкинс.

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