Кендрик Перкинс о словах Миллера про выход в финал НБА: «Чем больше он говорит, тем умнее я кажусь. Продолжайте брать у Брэндона интервью»

Теги Кендрик Перкинс Шарлотт НБА Брэндон Миллер Баскетбол

Новичок «Шарлотт» Брэндон Миллер после драфта НБА-2023 заявил, что «Хорнетс» выйдут в финал НБА уже в следующем сезоне.

Эксперт ESPN Кендрик Перкинс с улыбкой отреагировал на слова молодого форварда.

«Продолжайте брать интервью у Брэндона Миллера. Чем больше он говорит, тем умнее я кажусь. Я чертовски умен на его фоне: сначала Пол Джордж – величайший в истории, теперь он уже в финал выходит. Продолжай, юноша, это мне на руку.

На самом деле мне это нравится. Второй номер драфта, который входит в сезон с запредельной уверенностью и желает достигнуть определенных высот с организацией, – так и должно быть. Я не против, но ему, наверное, надо сначала начать готовиться к сезону, провести первые матчи в НБА, а потом уже говорить о финале», – сказал Перкинс в эфире NBA Today.

«Хорнетс» взяли Миллера под 2-м номером на драфте на прошлой неделе.

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2 комментария

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Asanov
тот редкий случай, когда можно с ним согласиться)
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betwriver
"Я не против, но ему, наверное, надо сначала начать готовиться к сезону, провести первые матчи в НБА, а потом уже говорить о финале»". Да. И тут можно добавить - после первых матчей в НБА, чтобы говорить о финале, есть еще мааленький нюанс: надо выйти по итогам регулярки в ПО (и там пройти два раунда и финал конфы).
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