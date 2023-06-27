Кендрик Перкинс о словах Миллера про выход в финал НБА: «Чем больше он говорит, тем умнее я кажусь. Продолжайте брать у Брэндона интервью»

Новичок « » после драфта НБА-2023 заявил, что «Хорнетс» выйдут в финал НБА уже в следующем сезоне.

Эксперт ESPN Кендрик Перкинс с улыбкой отреагировал на слова молодого форварда.

«Продолжайте брать интервью у Брэндона Миллера. Чем больше он говорит, тем умнее я кажусь. Я чертовски умен на его фоне: сначала – величайший в истории, теперь он уже в финал выходит. Продолжай, юноша, это мне на руку.

На самом деле мне это нравится. Второй номер драфта, который входит в сезон с запредельной уверенностью и желает достигнуть определенных высот с организацией, – так и должно быть. Я не против, но ему, наверное, надо сначала начать готовиться к сезону, провести первые матчи в НБА, а потом уже говорить о финале», – сказал Перкинс в эфире NBA Today.

«Хорнетс» взяли Миллера под 2-м номером на драфте на прошлой неделе.

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