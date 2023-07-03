Дэмиан Лиллард остается непреклонным в своем желании играть только за «Майами»

Теги возможные переходы Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард на прошлой неделе запросил обмен из команды.

Обозреватель «Майами» Бэрри Джексон сообщает, что «несмотря на интерес со стороны других команд, Дэмиан Лиллард остается непреклонным в своем желании играть только за «Майами».

Ранее стало известно, что несколько команд НБА звонили в «Портленд» и спрашивали, что потребуется, чтобы заполучить разыгрывающего.

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1 комментарий

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Ryan T.
Сообщает обозреватель "Майами" Бэрри Джексон.
Ну ещё бы он сейчас это не вбрасывал. ))
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