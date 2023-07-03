Разыгрывающий « » на прошлой неделе запросил обмен из команды.

Обозреватель « » Бэрри Джексон сообщает, что «несмотря на интерес со стороны других команд, Дэмиан Лиллард остается непреклонным в своем желании играть только за «Майами».

Ранее стало известно, что несколько команд звонили в «Портленд» и спрашивали, что потребуется, чтобы заполучить разыгрывающего.

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