Тайлер Хирро думает, что его скоро обменяют. Он сказал об этом своему окружению
Атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирро ожидает, что его в скором времени обменяют.
«Тайлер Хирро думает, что его обменяют. Это то, что он рассказал своему окружению.
Считается, что это не будет обмен между двумя командами, если он состоится. В нем будет участвовать третья команда. Мы думали, что это будут «Сан-Антонио». Сейчас все склоняется к «Нетс» как к более реальной возможности».
Они подписали Лонни Уокера, но я слышал, что это не помешает им сделать что-нибудь в отношении Хирро», – сказал журналист Нэвин Ганлани в эфире подкаста Five on the Floor.
Ранее Хирро удалил надпись «защитник «Майами Хит» из своего аккаунта.
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