Тайлер Хирро думает, что его скоро обменяют. Он сказал об этом своему окружению

Теги возможные переходы Майами Бруклин Портленд Сан-Антонио НБА Дэмиан Лиллард Тайлер Хирро Баскетбол

Атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирро ожидает, что его в скором времени обменяют.

«Тайлер Хирро думает, что его обменяют. Это то, что он рассказал своему окружению.

Считается, что это не будет обмен между двумя командами, если он состоится. В нем будет участвовать третья команда. Мы думали, что это будут «Сан-Антонио». Сейчас все склоняется к «Нетс» как к более реальной возможности».

Они подписали Лонни Уокера, но я слышал, что это не помешает им сделать что-нибудь в отношении Хирро», – сказал журналист Нэвин Ганлани в эфире подкаста Five on the Floor.

Ранее Хирро удалил надпись «защитник «Майами Хит» из своего аккаунта.

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6 комментариев

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mephist13
Ответ pele_kan
будет забавно, если Хирро таки оставят, а он уже растрезвонил всем, что его обменяют, удалил инфу про себя в твиттере и тд. Этакий Маркус Смарт наоборот)
а мне другой бостонец вспомнился (Джейлен Браун) - представляю, после несостоявшегося обмена выйдет Райли/Споэльстра и скажет, что всё это враньё, никаких переговоров не было, Хирро наш ключевой игрок, с которым мы идём в светлое будущее, как вы вообще такое могли подумать? да нам интересен Дейм, но мы не предлагали Хирро (видимо, только Лаури и Робинсона)!!!
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pele_kan
Ответ mephist13
а мне другой бостонец вспомнился (Джейлен Браун) - представляю, после несостоявшегося обмена выйдет Райли/Споэльстра и скажет, что всё это враньё, никаких переговоров не было, Хирро наш ключевой игрок, с которым мы идём в светлое будущее, как вы вообще такое могли подумать? да нам интересен Дейм, но мы не предлагали Хирро (видимо, только Лаури и Робинсона)!!!
и после этой речи заиграет песня Бонни Тайлер "I Need a Hero"
+2
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pele_kan
будет забавно, если Хирро таки оставят, а он уже растрезвонил всем, что его обменяют, удалил инфу про себя в твиттере и тд. Этакий Маркус Смарт наоборот)
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Budabuda
а жалко Портленд.
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ksamax
Итц овер, гайс, я чувствую
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Swhat
Ответ pele_kan
будет забавно, если Хирро таки оставят, а он уже растрезвонил всем, что его обменяют, удалил инфу про себя в твиттере и тд. Этакий Маркус Смарт наоборот)
Все уже предрешено
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