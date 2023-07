Тайлер Хирро думает, что его скоро обменяют. Он сказал об этом своему окружению

Атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирро ожидает, что его в скором времени обменяют.

« думает, что его обменяют. Это то, что он рассказал своему окружению.

Считается, что это не будет обмен между двумя командами, если он состоится. В нем будет участвовать третья команда. Мы думали, что это будут « ». Сейчас все склоняется к «Нетс» как к более реальной возможности».

Они подписали Лонни Уокера, но я слышал, что это не помешает им сделать что-нибудь в отношении Хирро», – сказал журналист Нэвин Ганлани в эфире подкаста Five on the Floor.

Ранее Хирро удалил надпись «защитник «Майами Хит» из своего аккаунта.

