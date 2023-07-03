«Портленд» может обменять Джерами Гранта
«Портленд» может расстаться с форвардом Джерами Грантом, сообщает HoopsHype.
«Еще одним кандидатом на обмен будет Джерами Грант, который заключил с «Блэйзерс» пятилетний контракт на 160 миллионов долларов до того, как команда получила сообщение, что Лиллард хочет уехать из Орегона.
Ожидалось, что Грант вызовет интерес со стороны нескольких команд, включая «Детройт» и «Индиану», – пишет инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.
«Блэйзерс» смогут обменять Гранта только после 15 января.
В прошедшем регулярном чемпионате показатели Гранта составили 20,5 очка, 4,5 подбора и 2,4 передачи в среднем за игру.
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