«Портленд» может обменять Джерами Гранта

Теги возможные переходы Портленд НБА Дэмиан Лиллард Джерами Грант Баскетбол

«Портленд» может расстаться с форвардом Джерами Грантом, сообщает HoopsHype.

«Еще одним кандидатом на обмен будет Джерами Грант, который заключил с «Блэйзерс» пятилетний контракт на 160 миллионов долларов до того, как команда получила сообщение, что Лиллард хочет уехать из Орегона.

Ожидалось, что Грант вызовет интерес со стороны нескольких команд, включая «Детройт» и «Индиану», – пишет инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.

«Блэйзерс» смогут обменять Гранта только после 15 января.

В прошедшем регулярном чемпионате показатели Гранта составили 20,5 очка, 4,5 подбора и 2,4 передачи в среднем за игру.

Когда-то пранкеры становились звездами спорта. «Великий самозванец» Бэрри Бремер участвовал в Матчах звезд НБА, МЛБ и получал «Эмми»

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11 комментариев

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ksamax
Вот когда обменяют тогда и приходите
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gangstarr
Ответ Stephan Carrypenko
Грант хорош, контракт тоже. Главное его нужно встроить в какую-то систему. Не первая звезда
Чем хорош его контракт ? Он классный ролевик, да, но зп то как у звезды
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<~Inter~>
Ответ ivan petrov
С чего бы, как у звезды? Звёзды получают максы и 50 лямов в год, а тут 32. Это и есть ставка хорошего ролевика, полноценного игрока ротации: 3-4 позиция в ростере.
только вот он не получил бы такой контракт ни от кого, если бы Портленд знал о желании Лилларда запросить обмен
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Данил Петров
Портленд так-то может набрать нормально активов на перестройку. Гранта можно и зимой обменять, кто-то из контендеров может заинтересоваться, если хорошо будет играть, а возможности у него будут.
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Pavel Gurin
Если они Граниа с таким контрактом куда-то сольют и получат пару пиков первого раунда . Мое уважение
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Ivan Kuzmenyuk
Харрис и Грант два переплаченных PF. Контракты обоих огромные ошибки, которые по сути похоронили обе франшизы.
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Tydeus
Ответ Pavel Gurin
Если они Граниа с таким контрактом куда-то сольют и получат пару пиков первого раунда . Мое уважение
Необязательно пики первого раунда, достаточно истекающих контрактов и пиков второго и это уже будет успех
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