«Портленд» может обменять Джерами Гранта

« » может расстаться с форвардом , сообщает HoopsHype.

«Еще одним кандидатом на обмен будет Джерами Грант, который заключил с «Блэйзерс» пятилетний контракт на 160 миллионов долларов до того, как команда получила сообщение, что хочет уехать из Орегона.

Ожидалось, что Грант вызовет интерес со стороны нескольких команд, включая «Детройт» и «Индиану», – пишет инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.

«Блэйзерс» смогут обменять Гранта только после 15 января.

В прошедшем регулярном чемпионате показатели Гранта составили 20,5 очка, 4,5 подбора и 2,4 передачи в среднем за игру.

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