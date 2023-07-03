«Клипперс», «Миннесота», «Новый Орлеан» и «Бостон» интересуются Дэмианом Лиллардом

Инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс рассказал, какие команды проявляют интерес к разыгрывающему « » .

Ранее 7-кратный участник Матча всех звезд запросил обмен из команды.

« », « », «Новый Орлеан», « » – это команды, которые, как я знаю, звонили и пытались выяснить, что потребуется, чтобы заполучить Лилларда.

Уверен, что желающих еще больше», – сказал Хэйнс в эфире своего подкаста.

Когда-то пранкеры становились звездами спорта. «Великий самозванец» Бэрри Бремер участвовал в Матчах звезд НБА, МЛБ и получал «Эмми»

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