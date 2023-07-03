«Клипперс», «Миннесота», «Новый Орлеан» и «Бостон» интересуются Дэмианом Лиллардом

Теги Бостон Клипперс Миннесота Новый Орлеан Портленд НБА Дэмиан Лиллард Крис Хэйнс Баскетбол

Инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс рассказал, какие команды проявляют интерес к разыгрывающему «Портленда» Дэмиану Лилларду.

Ранее 7-кратный участник Матча всех звезд запросил обмен из команды.

«Клипперс», «Миннесота», «Новый Орлеан», «Бостон» – это команды, которые, как я знаю, звонили и пытались выяснить, что потребуется, чтобы заполучить Лилларда.

Уверен, что желающих еще больше», – сказал Хэйнс в эфире своего подкаста.

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9 комментариев

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Stranfio
Эпопея с переходом Дэйма только только начинается.
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Xell
Новый блокбастер—"Лиллард. Начало"
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Stephan Carrypenko
Блин, а если Бостон к Тейтуму? 🤔
Если птб получат Брауна , их офис будет на седьмом небе))
+2
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Naduvnoy
Для Клипперс трактую это так: "То есть Вестбрука за еду - норм, Лилларда за 50млн - тоже норм."
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Додик Аксель
Спрос на Дэма есть, только какой аппетит у Портленда, чтобы обмен состоялся ?
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gavrique
Ответ RAMIK
Мне всегда казалось что Зайон на Лиларда устроит обе стороны. Но слабо разбираюсь возможно ли это или нет.
у зайона тоже максималка, по деньгам реализуемо. только кому он нужен, если он с таким контрактом не играет в баскетбол.
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Daishi
Ответ RAMIK
Мне всегда казалось что Зайон на Лиларда устроит обе стороны. Но слабо разбираюсь возможно ли это или нет.
Нынешний Зайон довольно проблемный актив. Низкая трудовая этика, травматизм, повышенная похотливость со скандальным шлейфом. Не лучший пример для портлендской молодежи.)
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darkpashka
Звонят, интересуется, только реальных предложений скорее всего и нет. У Дэйма очень жирный контракт, который мало кому залезет, а учитывая что прайма осталось на пару лет максимум, то и отдавать за такое счастье молодых звёзд и пики мало кто готов.
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