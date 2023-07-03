«Клипперс», «Миннесота», «Новый Орлеан» и «Бостон» интересуются Дэмианом Лиллардом
Инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс рассказал, какие команды проявляют интерес к разыгрывающему «Портленда» Дэмиану Лилларду.
Ранее 7-кратный участник Матча всех звезд запросил обмен из команды.
«Клипперс», «Миннесота», «Новый Орлеан», «Бостон» – это команды, которые, как я знаю, звонили и пытались выяснить, что потребуется, чтобы заполучить Лилларда.
Уверен, что желающих еще больше», – сказал Хэйнс в эфире своего подкаста.
Когда-то пранкеры становились звездами спорта. «Великий самозванец» Бэрри Бремер участвовал в Матчах звезд НБА, МЛБ и получал «Эмми»
Новицки, Йокич или Яннис? 25 лучших европейцев в НБА
Если птб получат Брауна , их офис будет на седьмом небе))