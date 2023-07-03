Эдриан Воджнаровски: «Портленд» не собирается удовлетворять запрос Лилларда с «Хит» и рассмотрит все варианты»

Теги Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Эдриан Воджнаровски Баскетбол

Разыгрывающий «Блейзерс» Дэмиан Лиллард требует обмена, но хочет перейти исключительно в «Майами».

Как рассказал инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, «Портленд» не собирается удовлетворять запрос Лилларда с «Хит» и рассмотрит все варианты возможной сделки.

«Они готовы работать с любым клубом лиги. У Лилларда нет опции блокировки обмена, как у Брэдли Била, поэтому он не может контролировать ситуацию и выбирать команду.

Не думаю, что все случится быстро», – заявил Воджнаровски.

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16 комментариев

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Xell
Ответ Savardus
Ну вот как это работает? Харден - чуждый для системы Филадельфии игрок, который сделал себе имя в других командах, который ассоциируется именно с предыдущими местами своей работы, который получил кучу хейта от болельщиков Филы. И тем не менее - 76-е делают, или стараются делать, в плане его обмена, ровно так, как он желает, и идут на встречу. Лиллард - всю карьеру отыграл в Портленде, 10 лет пытался тащить команду, всегда ассоциировался с ней, был ее лицом, первой, главной, и в 90% случаев единственной звездой. Еще лет 10 Портленд будет плотно ассоциироваться с ним, даже когда он уйдет. И Портленд ведет себя абсолютно по-свински, с человеком, который отдал франшизе все силы, время и лучшие годы. Ну и сидите вечно в своей перестройке тогда с главной "Звездой" в виде Гранта, раз вы такие моральные редиски. Искренне вам этого желаю.
Фанат Майами?) Просто позицию Дэйма я понял—дайте бабла и титул. А что Портленд, должен за картошку как ты сказал сам своего Лидера отдавать? По моему вполне логично стараться за него получить максимум.
+12
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+11
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dev0
Факты: баскетбол - командный вид спорта, Лиллард сам спрыгивает с поезда, получив длинный контракт в почтенном возрасте. Откуда у вас в голове представления о морали, заключающиеся в том, что команда должна думать об уходящем игроке вместо будущего и игроков, которые есть и будут в этой команде? Если вы начинаете говорить о морали, начните с Лилларда, который клялся в верности, а теперь требует обмен в одну конкретную команду, которая не собирается давать сопоставимые активы взаиен. Если человек так печется о франшизе, он не будет такого делать.
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Ryan T.
Дэйм еврея Кронина подталкивает принять невыгодный франшизе пакет в ущерб себе. )
Смешно
Джо, выбирай, не торопись.
+4
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armageddon123456
Ну и красавцы. Покажут cojones в таком случае
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Станислав Шалковский
А сколько с обоих сторон было дешевых разговоров про преданность.
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Алексааандр
правильно делают, не отдавать ведь его за мешок картошки, который есть у Хит. но без третьей стороны не обойтись
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namankey
Ответ Savardus
Ну вот как это работает? Харден - чуждый для системы Филадельфии игрок, который сделал себе имя в других командах, который ассоциируется именно с предыдущими местами своей работы, который получил кучу хейта от болельщиков Филы. И тем не менее - 76-е делают, или стараются делать, в плане его обмена, ровно так, как он желает, и идут на встречу. Лиллард - всю карьеру отыграл в Портленде, 10 лет пытался тащить команду, всегда ассоциировался с ней, был ее лицом, первой, главной, и в 90% случаев единственной звездой. Еще лет 10 Портленд будет плотно ассоциироваться с ним, даже когда он уйдет. И Портленд ведет себя абсолютно по-свински, с человеком, который отдал франшизе все силы, время и лучшие годы. Ну и сидите вечно в своей перестройке тогда с главной "Звездой" в виде Гранта, раз вы такие моральные редиски. Искренне вам этого желаю.
Пока рано делать выводы. Возможно они просто пытаются выбить у Хит Калеба Мартина, а в остальном уже всё решили
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Алексей Ермольчик
Ответ Savardus
Ну вот как это работает? Харден - чуждый для системы Филадельфии игрок, который сделал себе имя в других командах, который ассоциируется именно с предыдущими местами своей работы, который получил кучу хейта от болельщиков Филы. И тем не менее - 76-е делают, или стараются делать, в плане его обмена, ровно так, как он желает, и идут на встречу. Лиллард - всю карьеру отыграл в Портленде, 10 лет пытался тащить команду, всегда ассоциировался с ней, был ее лицом, первой, главной, и в 90% случаев единственной звездой. Еще лет 10 Портленд будет плотно ассоциироваться с ним, даже когда он уйдет. И Портленд ведет себя абсолютно по-свински, с человеком, который отдал франшизе все силы, время и лучшие годы. Ну и сидите вечно в своей перестройке тогда с главной "Звездой" в виде Гранта, раз вы такие моральные редиски. Искренне вам этого желаю.
А вы поставьте себя на место Кронина. Вы только прошли на место ген.менеджера и хотите лучшего для себя и своей команды. Прошлое для вас не должно не иметь никакого значения. Вам нужен только результат. Иначе вылетите как пробка и получите волчий билет на работу, в такой закрытой лиге как НБА
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TryHarden13
Ответ Nightyork97
Да это еще ничего не значит. Он за 3 недели до драфта выставил дом на продажу. У него тут такой статус, что такие решения без его участия не принимаются. Слишком много совпадений. Не зря Райли стал звонить Марксу, чтобы устроить Хирро. Хочет в Майами, пожалуйста, но пики накинет другая сторона (которые нужны Портленду) Клубу не особо выгодно иметь Лилларда с Хендерсоном и Шарпом. Лиллард заслужил контендер и думаю он его получит. Никакая Юта или САС ему не нужны. Майами придется отдать все пики, чтобы его получить. Не зря же они ролевиков стали отпускать на рынке. Не бывает таких совпадений в НБА.
Что значит "заслужил контендер"?
Может сразу списком всех, кто гайку заслужил?
Просто сказать Денверу в 23/24 - ребят ну вы полегче играйте, Джимми-то с Деймом заслужили, вы давайте попроще, так что ли?
А Айверсон заслужил гайку, а Мело?
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Coco Vandeweghe
Пожалуй самый прекрасный набор для обмена Лилларда есть у «Пеликанс», которые могли бы предложить Ингрема и портлендского старого знакомого :)
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ДИКАНЬ
Торонто сейчас подсуетится и опять гайки возьмет)
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Nightyork97
Ответ Savardus
Ну вот как это работает? Харден - чуждый для системы Филадельфии игрок, который сделал себе имя в других командах, который ассоциируется именно с предыдущими местами своей работы, который получил кучу хейта от болельщиков Филы. И тем не менее - 76-е делают, или стараются делать, в плане его обмена, ровно так, как он желает, и идут на встречу. Лиллард - всю карьеру отыграл в Портленде, 10 лет пытался тащить команду, всегда ассоциировался с ней, был ее лицом, первой, главной, и в 90% случаев единственной звездой. Еще лет 10 Портленд будет плотно ассоциироваться с ним, даже когда он уйдет. И Портленд ведет себя абсолютно по-свински, с человеком, который отдал франшизе все силы, время и лучшие годы. Ну и сидите вечно в своей перестройке тогда с главной "Звездой" в виде Гранта, раз вы такие моральные редиски. Искренне вам этого желаю.
Да это еще ничего не значит. Он за 3 недели до драфта выставил дом на продажу. У него тут такой статус, что такие решения без его участия не принимаются. Слишком много совпадений. Не зря Райли стал звонить Марксу, чтобы устроить Хирро. Хочет в Майами, пожалуйста, но пики накинет другая сторона (которые нужны Портленду) Клубу не особо выгодно иметь Лилларда с Хендерсоном и Шарпом. Лиллард заслужил контендер и думаю он его получит. Никакая Юта или САС ему не нужны. Майами придется отдать все пики, чтобы его получить. Не зря же они ролевиков стали отпускать на рынке. Не бывает таких совпадений в НБА.
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Nightyork97
Ответ TryHarden13
Что значит "заслужил контендер"? Может сразу списком всех, кто гайку заслужил? Просто сказать Денверу в 23/24 - ребят ну вы полегче играйте, Джимми-то с Деймом заслужили, вы давайте попроще, так что ли? А Айверсон заслужил гайку, а Мело?
Заслужил контендер, это он 2 года ждал как перестроят состав вокруг него. Вот, офис не смог ничего сделать за это время. 2 года ПТБ летит мимо плей-ина. Что ему делать? Даже 3 +23 пик не смогли обменять. С его уровнем игры он заслуживает контендер ( это команда претендующая на титул). Хочет обмена, он его получит. Ни один человек не обвинял Лилларда в неудачах клуба. Логично отпустить и поблагодарить за успехи
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