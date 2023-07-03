Эдриан Воджнаровски: «Портленд» не собирается удовлетворять запрос Лилларда с «Хит» и рассмотрит все варианты»

Разыгрывающий «Блейзерс» требует обмена, но хочет перейти исключительно в « ».

Как рассказал инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, « » не собирается удовлетворять запрос Лилларда с «Хит» и рассмотрит все варианты возможной сделки.

«Они готовы работать с любым клубом лиги. У Лилларда нет опции блокировки обмена, как у Брэдли Била, поэтому он не может контролировать ситуацию и выбирать команду.

Не думаю, что все случится быстро», – заявил Воджнаровски.

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