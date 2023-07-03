Эдриан Воджнаровски: «Портленд» не собирается удовлетворять запрос Лилларда с «Хит» и рассмотрит все варианты»
Разыгрывающий «Блейзерс» Дэмиан Лиллард требует обмена, но хочет перейти исключительно в «Майами».
Как рассказал инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, «Портленд» не собирается удовлетворять запрос Лилларда с «Хит» и рассмотрит все варианты возможной сделки.
«Они готовы работать с любым клубом лиги. У Лилларда нет опции блокировки обмена, как у Брэдли Била, поэтому он не может контролировать ситуацию и выбирать команду.
Не думаю, что все случится быстро», – заявил Воджнаровски.
Когда-то пранкеры становились звездами спорта. «Великий самозванец» Бэрри Бремер участвовал в Матчах звезд НБА, МЛБ и получал «Эмми»
Смешно
Джо, выбирай, не торопись.
Может сразу списком всех, кто гайку заслужил?
Просто сказать Денверу в 23/24 - ребят ну вы полегче играйте, Джимми-то с Деймом заслужили, вы давайте попроще, так что ли?
А Айверсон заслужил гайку, а Мело?