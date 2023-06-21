Луи Лабери остался в УНИКСе еще на 2 года
Казанский УНИКС продлил соглашение с тяжелым форвардом Луи Лабери (31 год, 208 см). Новый контракт с французом рассчитан на два года.
В прошедшем сезоне Лабери помог УНИКСу завоевать первый в истории клуба титул чемпиона Единой лиги ВТБ, вошел в тройку самых эффективных игроков турнира и в шестерку лучших подбирающих игроков лиги, а также пять раз попадал в символическую пятерку недели.
В 44 матчах регулярного чемпионата и плей-офф Лабери набирал в среднем 11,5 очка и делал 6,6 подбора за 30 минут на паркете.
УНИКС впервые чемпион – как?! А что с ЦСКА, который играл в финалах 21 год подряд?
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