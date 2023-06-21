Луи Лабери остался в УНИКСе еще на 2 года

Казанский УНИКС продлил соглашение с тяжелым форвардом (31 год, 208 см). Новый контракт с французом рассчитан на два года.

В прошедшем сезоне Лабери помог УНИКСу завоевать первый в истории клуба титул чемпиона лиги ВТБ, вошел в тройку самых эффективных игроков турнира и в шестерку лучших подбирающих игроков лиги, а также пять раз попадал в символическую пятерку недели.

В 44 матчах регулярного чемпионата и плей-офф Лабери набирал в среднем 11,5 очка и делал 6,6 подбора за 30 минут на паркете.

УНИКС впервые чемпион – как?! А что с ЦСКА, который играл в финалах 21 год подряд?