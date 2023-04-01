Дэрил Мэйкон: «Первый матч в плей-офф всегда очень важен»

Защитник УНИКСа Дэрил Мэйкон отметил важность победы над «Пармой» (101:76) в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ.

«Первый матч в плей-офф всегда очень важен. Нам обязательно нужно было стартовать с победы после нескольких недавних поражений.

Считаю, результат предопределили наши самоотверженные действия в защите. Каждый из нас сыграл хорошо и принес пользу команде. Эта победа крайне важна для нас в психологическом плане», – сказал Мэйкон.

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