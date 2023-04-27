Дэрил Мэйкон: «Близкие испугались, узнав, что я еду играть в Россию»

Защитник УНИКСа Дэрил Мэйкон в интервью программе «Вид сверху» рассказал о реакции семьи на его переезд в Казань.

«Если честно, то мой переход в УНИКС стал сюрпризом для семьи. Близкие даже испугались, когда узнали, что я еду в Россию. Спрашивали, не шучу ли я. Несколько раз объяснял, что это серьезно.

Я искал клуб, где буду счастлив. Вопрос страны не стоял на первом месте – я играл во многих чемпионатах, поэтому локация не важна. Я смотрю на амбиции клуба, состав, тренеров, всю организацию в целом. Я хочу выходить на паркет и получать удовольствие.

Посмотрим, что будет после окончания контракта, но сейчас я счастлив в Казани. Не было ни одного момента, чтобы я пожалел о переезде в Россию», – признался американец.

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