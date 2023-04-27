Дэрил Мэйкон: «Близкие испугались, узнав, что я еду играть в Россию»

Теги УНИКС Единая лига ВТБ Дэрил Мэйкон Баскетбол

Защитник УНИКСа Дэрил Мэйкон в интервью программе «Вид сверху» рассказал о реакции семьи на его переезд в Казань.

«Если честно, то мой переход в УНИКС стал сюрпризом для семьи. Близкие даже испугались, когда узнали, что я еду в Россию. Спрашивали, не шучу ли я. Несколько раз объяснял, что это серьезно.

Я искал клуб, где буду счастлив. Вопрос страны не стоял на первом месте – я играл во многих чемпионатах, поэтому локация не важна. Я смотрю на амбиции клуба, состав, тренеров, всю организацию в целом. Я хочу выходить на паркет и получать удовольствие.

Посмотрим, что будет после окончания контракта, но сейчас я счастлив в Казани. Не было ни одного момента, чтобы я пожалел о переезде в Россию», – признался американец.

В Лиге ВТБ самые жаркие полуфинальные серии в истории. За кого болеть?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий