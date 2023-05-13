Дэрил Мэйкон: «Уважение «Локо» — эта команда никогда не сдается»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Дэрил Мэйкон Баскетбол

Защитник УНИКСа Дэрил Мэйкон высказал уважение «Локомотиву-Кубань», который совершил 21-очковый камбэк, но проиграл казанской команде в овертайме в 4-м матче финальной серии плей-офф (88:90, 1-3).

«Уважение «Локо» — эта команда никогда не сдается.

То, что мы создали в начале большой отрыв, в итоге превратилось для нас в очень сложный матч. Но мы остались единой командой – это и стало ключом к нашей победе. Невероятно горжусь товарищами по команде, нашими тренерами, штабом – мы все заслужили эту победу.

Чувствовал ли я усталость в овертайме после того, как у нас из-за перебора фолов выбыли два основных защитника? Баскетбол – это командная игра. Матч не выигрывает кто-то один или даже кто-то двое. Я в любой момент был готов взять ответственность на себя», – сказал Мэйкон.

В разгаре самый непредсказуемый финал в истории Лиги ВТБ. Кто возьмет титул?

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