Легендарный центровой ’Нил предложил болельщикам выбрать между собой на пике карьеры и действующим MVP НБА Джоэлом Эмбиидом из «Филадельфии».

О’Нил выложил коллаж с изображениями себя в форме «Лейкерс» и Эмбиидом.

«Что думаете? Мое мнение вы знаете», – написал член Зала славы.

Шак также выложил хэштег #barbecuechickenalert с намеком на то, что он доминировал бы в противостоянии с Эмбиидом.

Вембаньяма (222 см) среди самых высоких в истории НБА. Великих среди них еще не было