«Мое мнение вы знаете». Шакил О’Нил предложил болельщикам выбрать между собой на пике и Эмбиидом

Теги Шакил О′Нил Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

Легендарный центровой Шакил О’Нил предложил болельщикам выбрать между собой на пике карьеры и действующим MVP НБА Джоэлом Эмбиидом из «Филадельфии».

О’Нил выложил коллаж с изображениями себя в форме «Лейкерс» и Эмбиидом.

«Что думаете? Мое мнение вы знаете», – написал член Зала славы.

Шак также выложил хэштег #barbecuechickenalert с намеком на то, что он доминировал бы в противостоянии с Эмбиидом.

Вембаньяма (222 см) среди самых высоких в истории НБА. Великих среди них еще не было

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8 комментариев

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Растислав Лупеко
Он ментально его бы задавил, да и под кольцом тоже все таки Шак был крепче.
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Stranfio
Шак троль еще тот))))Но тут пока по факту, Эмбиид хорош, но в плове увы сияние свое теряет (((
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G-Funk
Жалкое зрелище…
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Первый глор Кливленда
Класс, выбрал вариант, в котором заведомо не может "проиграть". Написал бы тогда уж Хакима или Карима, чтоб интереснее было. Кстати, даже в этом случае, публика, скорее всего, проголосовала бы за Шака, т.к. его элементарно лучше помнят. Это не говоря о том, что многие и так считают его лучшим в истории центром.
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boller_73
В итоге мвп все равно получил бы Эмбиид, шах и мат Шак!
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Light Yagami
Прайм Эмбиид круче, но я не помню ни одного плей-офф, чтобы он играл без травмы.
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Локоть Артеста
Джавейл "Ма бой" МакГи?
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