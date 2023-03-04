Шакил О’Нил выбрал «Филадельфию» своим фаворитом на чемпионство

Теги Шакил О′Нил Филадельфия НБА Джеймс Харден Джоэл Эмбиид Баскетбол

Бывшая звезда НБА, ныне эксперт TNT Шакил О’Нил считает, что лидерам «Филадельфии» есть что доказывать.

«Когда я выбираю, я люблю находить необычные факторы, мотивацию. Джеймсу [Хардену] необходимо выиграть чемпионство. Многие считают, что ты проваливаешься в плей-офф. Что ты собираешься с этим делать, мистер Харден?

Джоэлю Эмбииду второй год подряд говорят, что он лишь второй центровой лиги. Это твой год, чтобы показать, что ты лучший.

Я считаю, если эти двое смогут оставаться мотивированными и показывать хороший баскетбол, они могут победить. Я выбираю «Филадельфию», – пояснил О’Нил.

«Филадельфия» идет на 3-м месте в Восточной конференции с результатом 40-22. В прошлом сезоне «76-е» вылетели от «Майами» во втором раунде плей-офф (2-4).

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6 комментариев

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Animus
Выбрать команду Чока "Камон летс гоу" Риверса дорогого стоит
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morozovvasya
Ответ mqh9pzrxgf
Могут побороться конечно, там эмбиид перфоманс может устроить, но хватит ли здоровья каждый матч по 40 мин бегать и забрасывать
Плюс фактор Дока не нужно забывать;)
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morozovvasya
Возможно, но маловероятно, на мой взгляд.
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mqh9pzrxgf
Ответ Kemal Gul
Офигенные доводы: Хардену и Эмбииду надо доказывать, они будут мотивированы. А Тейтуму и Ко не надо доказывать? Батлеру, Йокичу, Дончичу, Крису Полу? И будто кто-то в ПО бывает немотивирован. А если серьёзно, не кажется, что Фила сможет пободаться с Бостоном и Милуоки на востоке. Буду только рад ошибаться
Могут побороться конечно, там эмбиид перфоманс может устроить, но хватит ли здоровья каждый матч по 40 мин бегать и забрасывать
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Артур Хайбрахманов
Ну тогда я хату на Сакраменто. Досталои конечно современные СМИ, со своей кликбейт политикой у говна с вентилятором.
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Kemal Gul
Офигенные доводы: Хардену и Эмбииду надо доказывать, они будут мотивированы. А Тейтуму и Ко не надо доказывать? Батлеру, Йокичу, Дончичу, Крису Полу? И будто кто-то в ПО бывает немотивирован. А если серьёзно, не кажется, что Фила сможет пободаться с Бостоном и Милуоки на востоке. Буду только рад ошибаться
+3
0
+3
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