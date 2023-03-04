Шакил О’Нил выбрал «Филадельфию» своим фаворитом на чемпионство
Бывшая звезда НБА, ныне эксперт TNT Шакил О’Нил считает, что лидерам «Филадельфии» есть что доказывать.
«Когда я выбираю, я люблю находить необычные факторы, мотивацию. Джеймсу [Хардену] необходимо выиграть чемпионство. Многие считают, что ты проваливаешься в плей-офф. Что ты собираешься с этим делать, мистер Харден?
Джоэлю Эмбииду второй год подряд говорят, что он лишь второй центровой лиги. Это твой год, чтобы показать, что ты лучший.
Я считаю, если эти двое смогут оставаться мотивированными и показывать хороший баскетбол, они могут победить. Я выбираю «Филадельфию», – пояснил О’Нил.
«Филадельфия» идет на 3-м месте в Восточной конференции с результатом 40-22. В прошлом сезоне «76-е» вылетели от «Майами» во втором раунде плей-офф (2-4).
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