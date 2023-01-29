Джоэл Эмбиид провел 33-й матч с 40 очками и 10 подборами. С 76 года больше было только у Шакила О’Нила

Теги Майкл Джордан Денвер Шакил О′Нил Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид в 33-й раз в карьере набрал 40+ очков и сделал 10+ подборов за один матч.

Единственным игроком с момента слияния НБА и АБА в сезоне-1976/77, у кого было больше таких матчей, является легендарный центровой Шакил О’Нил (43).

Эмбиид сравнялся по этому показателю с Майклом Джорданом, у которого тоже 33.

В субботнем матче против «Денвера» (126:119) Эмбиид набрал 47 очков, сделал 18 подборов, 5 передач, 3 перехвата и 2 блок-шота.

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2 комментария

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ты не прав
Очень удивительно, что статодрот Адмирал не начитерил столько.
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Оскар Муравьев
Подборы считают с 50 года вот и учитывайте всех с этого года а не со слияния НБА аба
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+1
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