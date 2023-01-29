Джоэл Эмбиид провел 33-й матч с 40 очками и 10 подборами. С 76 года больше было только у Шакила О’Нила

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид в 33-й раз в карьере набрал 40+ очков и сделал 10+ подборов за один матч.

Единственным игроком с момента слияния и АБА в сезоне-1976/77, у кого было больше таких матчей, является легендарный центровой ’Нил (43).

Эмбиид сравнялся по этому показателю с , у которого тоже 33.

В субботнем матче против « » (126:119) Эмбиид набрал 47 очков, сделал 18 подборов, 5 передач, 3 перехвата и 2 блок-шота.

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