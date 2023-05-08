Член Зала славы, телеведущий ’Нил отдал должное лидеру « » .

Йокич в воскресенье набрал 53 очка в четвертом матче серии с «Финиксом» (124:129, 2-2).

«Никола Йокич – лучший центровой НБА. Вы услышали это от меня», – заявил О’Нил.

На прошлой неделе центровой «Филадельфии» был признан самым ценным игроком сезона .

Джимми Батлер и Том Тибодо были созданы друг для друга. Настолько, что маниакальность обоих разрушила идеальный союз