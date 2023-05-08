Шакил О’Нил: «Никола Йокич – лучший центровой НБА»

Теги Денвер Шакил О′Нил Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

Член Зала славы, телеведущий Шакил О’Нил отдал должное лидеру «Денвера» Николе Йокичу.

Йокич в воскресенье набрал 53 очка в четвертом матче серии с «Финиксом» (124:129, 2-2).

«Никола Йокич – лучший центровой НБА. Вы услышали это от меня», – заявил О’Нил.

На прошлой неделе центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид был признан самым ценным игроком сезона НБА.

Джимми Батлер и Том Тибодо были созданы друг для друга. Настолько, что маниакальность обоих разрушила идеальный союз

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17 комментариев

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quznez
Шак - кремень, выступить так супротив своих ребят афро-американского цвета.
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Mitya78
Spasibo
+42
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Evincive
Никто и не спорит, но оказывается быть лучшим недостаточно, чтобы получить МВП.
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pachem xenon
шак молодец, ну а йокич просто лучший
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ExplodingSun
Ответ quznez
Шак - кремень, выступить так супротив своих ребят афро-американского цвета.
где же он раньше был
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Epicman
Ответ carlitosway
как вы запарили нытики, у йокича и так уже 2 мвп, и ему вообще по боку на них судя по нему, так почему мвп не наградить игрока который 2 сезон подряд демонстрирует игру и статистику на +/- том же уровне
Ты путаешь со своим кумиром, который наплакал на МВП))
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йозе марино
лучший центровой прошлого, благославил лучшего цетрового настоящего)
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Abdulla
Ответ ExplodingSun
где же он раньше был
Раньше он АКТИВНО топил за Эмбиида. Всегда, причём.
А в этой серии Эмбиид вялый, а Йокич совершенно дикий.
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Chopel
Ответ Bunyod Turgunov
Если ему за каждую касанию дали фолы то он спокойно набрал где-то 70 очков
Да, именно так. Джоэль так может их набрать.
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NikolayOss
Ваш кэп.
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Jerry Rodrogha
Хвала те пуно, Шак
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KirmAndiR
До меня аж эхо донеслось от плача из Филы
+2
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Abdulla
Ответ Mitya78
Spasibo
- Sposibo, sposibo!
- It’s russian!
- Jokic russian?!
- No, serbian!
+3
-1
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Александр Данилов
Ответ quznez
Шак - кремень, выступить так супротив своих ребят афро-американского цвета.
Так он за Николку уже давно. Даже выучил как здороваться с ним не на русском😂
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Сергей Пузанков
Ну если он лучший сейчас - не значит, что он был лучшим в сезоне. Леброн лет 10 был лучшим игроком лиги, но мвп у него только 4.
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