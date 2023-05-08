Шакил О’Нил: «Никола Йокич – лучший центровой НБА»
Член Зала славы, телеведущий Шакил О’Нил отдал должное лидеру «Денвера» Николе Йокичу.
Йокич в воскресенье набрал 53 очка в четвертом матче серии с «Финиксом» (124:129, 2-2).
«Никола Йокич – лучший центровой НБА. Вы услышали это от меня», – заявил О’Нил.
На прошлой неделе центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид был признан самым ценным игроком сезона НБА.
Джимми Батлер и Том Тибодо были созданы друг для друга. Настолько, что маниакальность обоих разрушила идеальный союз
А в этой серии Эмбиид вялый, а Йокич совершенно дикий.
- It’s russian!
- Jokic russian?!
- No, serbian!