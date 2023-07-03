Обозначенное Лиллардом желание играть только за «Хит» «отпугивает» другие команды

Разыгрывающий «Блейзерс» требует обмена, но хочет перейти исключительно в « ».

Как рассказал инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, обозначенное Лиллардом желание играть только за «Хит» «отпугивает» другие заинтересованные команды.

«Один вовлеченный в процесс источник ожидает, что список Лилларда с одной командой отпугнет других соискателей и значительно повысит его шансы оказаться в «Хит», – заявил Воджнаровски.

Ожидается, что претенденты на Лилларда побоятся участвовать в борьбе, так как не захотят получать в состав недовольную звезду.

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