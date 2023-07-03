Обозначенное Лиллардом желание играть только за «Хит» «отпугивает» другие команды
Разыгрывающий «Блейзерс» Дэмиан Лиллард требует обмена, но хочет перейти исключительно в «Майами».
Как рассказал инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, обозначенное Лиллардом желание играть только за «Хит» «отпугивает» другие заинтересованные команды.
«Один вовлеченный в процесс источник ожидает, что список Лилларда с одной командой отпугнет других соискателей и значительно повысит его шансы оказаться в «Хит», – заявил Воджнаровски.
Ожидается, что претенденты на Лилларда побоятся участвовать в борьбе, так как не захотят получать в состав недовольную звезду.
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Зачем команде отдавать пол царства. А потом получить Лиларда который откажется играть и потребует обмена. И его стоимость будет падать.
В общем Торонто конечно рисковал с годичной арендой Кавая после травмы, но потеря Дерозана была приемлемым риском.
За Лилларда на длинном контракте просят сильно больше.