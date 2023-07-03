Обозначенное Лиллардом желание играть только за «Хит» «отпугивает» другие команды

Теги возможные переходы Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Эдриан Воджнаровски Баскетбол

Разыгрывающий «Блейзерс» Дэмиан Лиллард требует обмена, но хочет перейти исключительно в «Майами».

Как рассказал инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, обозначенное Лиллардом желание играть только за «Хит» «отпугивает» другие заинтересованные команды.

«Один вовлеченный в процесс источник ожидает, что список Лилларда с одной командой отпугнет других соискателей и значительно повысит его шансы оказаться в «Хит», – заявил Воджнаровски.

Ожидается, что претенденты на Лилларда побоятся участвовать в борьбе, так как не захотят получать в состав недовольную звезду.

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9 комментариев

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Xell
Что то Торонто с Каваем не отпугнуло)) Я уверен 1—2команды не побоятся, те кто итак аутсайдеры.
+13
-2
+11
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Swhat
Так и есть.
Зачем команде отдавать пол царства. А потом получить Лиларда который откажется играть и потребует обмена. И его стоимость будет падать.
+8
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+8
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Айрат Ситдиков
Ответ Xell
Что то Торонто с Каваем не отпугнуло)) Я уверен 1—2команды не побоятся, те кто итак аутсайдеры.
У кавая контракт заканчивался и он просто сказал, что 99% не будет продлевать. У лилларда еще длинный контракт и держать недовольную звезду никто не хочет.
+2
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+2
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Дмитрий Белов
Логично же... Я б на месте Райли ему написал - выкупай свой контракт за свои бабки и тогда поговорим, поцанчык.
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Sashkeeeeee
Ответ Xell
Что то Торонто с Каваем не отпугнуло)) Я уверен 1—2команды не побоятся, те кто итак аутсайдеры.
Там и компенсация была не очень высокой. Дерозан, который в качестве первой звезды не тянул, сырой Пёйтль и пик с защитой в топ-20. А еще нужно было уравновесить зарплаты, и Спёрс пришлось отдавать очень полезного 3&D игрока Дэнни Грина.
В общем Торонто конечно рисковал с годичной арендой Кавая после травмы, но потеря Дерозана была приемлемым риском.
За Лилларда на длинном контракте просят сильно больше.
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Swhat
Ответ armageddon123456
Ну он и ЗП про этом не получит коль играть откажется
Даже Симонс получал не играя. Найдет эмоциональную травму от обмена и будет к психологу ходить восстанавливаться....
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<~Inter~>
Ответ armageddon123456
Ну он и ЗП про этом не получит коль играть откажется
НБА давно превратилась в лигу игроков и они отлично умеют манипулировать правилами в свою пользу
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