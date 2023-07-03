«Никс» не пытаются заполучить Джеймса Хардена или Дэмиана Лилларда

«Никс» не пытаются заполучить звездных игроков (« ») или (« »), которые доступны для обмена.

Об этом рассказал обозреватель SNY Йен Бегли.

«Харден и Лиллард доступны для обмена. Но по состоянию на конец недели, не думаю, что «Нью-Йорк» активно пытался выменять кого-то из них.

В какой-то момент «Никс» интересовались Полом Джорджем. Но если брать текущий расклад, « », скорее всего, войдет в сезон с примерно тем составом, который был в прошлом чемпионате», – сказал Бегли.

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