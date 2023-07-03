«Никс» не пытаются заполучить Джеймса Хардена или Дэмиана Лилларда
«Никс» не пытаются заполучить звездных игроков Джеймса Хардена («Филадельфия») или Дэмиана Лилларда («Портленд»), которые доступны для обмена.
Об этом рассказал обозреватель SNY Йен Бегли.
«Харден и Лиллард доступны для обмена. Но по состоянию на конец недели, не думаю, что «Нью-Йорк» активно пытался выменять кого-то из них.
В какой-то момент «Никс» интересовались Полом Джорджем. Но если брать текущий расклад, «Нью-Йорк», скорее всего, войдет в сезон с примерно тем составом, который был в прошлом чемпионате», – сказал Бегли.
Когда-то пранкеры становились звездами спорта. «Великий самозванец» Бэрри Бремер участвовал в Матчах звезд НБА, МЛБ и получал «Эмми»
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