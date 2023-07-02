Тайлер Хирро удалил надпись «защитник «Майами Хит» из своего аккаунта

Теги Майами Бруклин Портленд НБА фото Дэмиан Лиллард Тайлер Хирро Баскетбол

Атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирро удалил надпись «защитник «Майами Хит» из биографии в твиттер-аккаунте, а также убрал фоновую картинку, на которой он был изображен в тренировочном зале «Хит».

Хирро может стать частью пакета активов, который «Майами» использует в сделке по приобретению звездного разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда. В качестве третьей стороны для проведения обмена может выступить «Бруклин».

Вчера Лиллард запросил у «Портленда» обмен в другую команду. Согласно источникам, игрок потребовал обмен в «Майами».

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8 комментариев

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Айрат Ситдиков
Ответ namankey
И не лень же им такими мелочами заниматься во время отпуска. Хотя это уже часть работы
Хех, почему же мелочами?) я думаю инстаграм Хирро нормальные бабки генерирует)
+9
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+9
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Prada
Если действительно всё идёт к тому что все подозревают, то можно только поблагодарить за сезон в пузыре, плюс один из лучших шестых кто был в Майами, в основе особо не впечатлял
+3
0
+3
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namankey
И не лень же им такими мелочами заниматься во время отпуска. Хотя это уже часть работы
+3
-3
0
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Базовая База
О времена, о знаки!
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Tim Timson
с плейлиста Доллу тоже удалил?)
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Евгений Денисов
ну и правильно. Как клуб к нему, так и он
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AEZAKMI228
все таки город повлиял на хирро, не доглядел райли.... не доглядел..
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AEZAKMI228
Ответ Prada
Если действительно всё идёт к тому что все подозревают, то можно только поблагодарить за сезон в пузыре, плюс один из лучших шестых кто был в Майами, в основе особо не впечатлял
особенно в серии с бостоном тогда очень хорош был
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