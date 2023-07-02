Тайлер Хирро удалил надпись «защитник «Майами Хит» из своего аккаунта

Атакующий защитник «Майами» удалил надпись «защитник «Майами Хит» из биографии в твиттер-аккаунте, а также убрал фоновую картинку, на которой он был изображен в тренировочном зале «Хит».

Хирро может стать частью пакета активов, который «Майами» использует в сделке по приобретению звездного разыгрывающего « » . В качестве третьей стороны для проведения обмена может выступить « ».

Вчера Лиллард запросил у «Портленда» обмен в другую команду. Согласно источникам, игрок потребовал обмен в «Майами».

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