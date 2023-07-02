«Юта» проявляет интерес к Дэмиану Лилларду
«Юта» присоединилась к командам, которые заинтересованы в приобретении звездного разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда (32 года, 188 см), сообщает The Athletic.
Ранее стало известно, что Лиллард запросил у «Портленда» обмен. Сообщается, что 7-кратный участник Матча всех звезд потребовал обменять его в «Майами».
Генеральный менеджер «Портленда» Джо Кронин заявил, что клуб не намерен ограничивать себя предложением «Майами» и ждет за Лилларда «компенсацию звездного уровня».
Основными претендентами на Лилларда считаются «Майами» и «Бруклин». Игроком также интересуются «Филадельфия» и «Клипперс».
Лиллард требует обмен, «Кингз» переманили MVP Евролиги, переход Хардена может затянуться. Рынок НБА завертелся
3 комментария