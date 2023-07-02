«Юта» проявляет интерес к Дэмиану Лилларду

Теги возможные переходы Портленд НБА Юта Дэмиан Лиллард Баскетбол

«Юта» присоединилась к командам, которые заинтересованы в приобретении звездного разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда (32 года, 188 см), сообщает The Athletic.

Ранее стало известно, что Лиллард запросил у «Портленда» обмен. Сообщается, что 7-кратный участник Матча всех звезд потребовал обменять его в «Майами».

Генеральный менеджер «Портленда» Джо Кронин заявил, что клуб не намерен ограничивать себя предложением «Майами» и ждет за Лилларда «компенсацию звездного уровня».

Основными претендентами на Лилларда считаются «Майами» и «Бруклин». Игроком также интересуются «Филадельфия» и «Клипперс».

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3 комментария

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Адильхан Абдусаламов
У юты пиков хоть жопой лаури садись
+16
0
+16
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rigobersong
Это такая перестройка, убрать Донована Митчелла, что бы потом подписать Лилларда на 6 лет старше?:)👏👏👏
+13
-3
+10
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Swhat
Звезд такого уровня меняют куда они скажут.
0
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0
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