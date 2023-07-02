«Юта» проявляет интерес к Дэмиану Лилларду

«Юта» присоединилась к командам, которые заинтересованы в приобретении звездного разыгрывающего «Портленда» (32 года, 188 см), сообщает The Athletic.

Ранее стало известно, что Лиллард запросил у « » обмен. Сообщается, что 7-кратный участник Матча всех звезд потребовал обменять его в «Майами».

Генеральный менеджер «Портленда» Джо Кронин заявил, что клуб не намерен ограничивать себя предложением «Майами» и ждет за Лилларда «компенсацию звездного уровня».

Основными претендентами на Лилларда считаются «Майами» и «Бруклин». Игроком также интересуются «Филадельфия» и «Клипперс».

Лиллард требует обмен, «Кингз» переманили MVP Евролиги, переход Хардена может затянуться. Рынок НБА завертелся