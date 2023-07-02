Майлз Бриджес подписал квалификационное предложение «Хорнетс» на 7,9 млн

Теги переходы Шарлотт НБА Майлз Бриджес Баскетбол

Ограниченно свободный агент Майлз Бриджес подписал квалификационное предложение «Шарлотт» на сезон-2023/24 стоимостью 7,9 миллиона долларов, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Стороны не смогли договориться о продлении, и следующим летом Бриджес станет неограниченно свободным агентом.

У игрока также есть право наложить вето на любой обмен во время сезона-2023/24.

Бриджес пропустил весь прошлый сезон после того, как летом 2022 года ему было предъявлено обвинение в домашнем насилии. В итоге он не признал вину и отбывает трехлетний испытательный срок.

В сезоне-2023/24 он пропустит первые 10 матчей в рамках дисквалификации от НБА.

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4 комментария

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Caracalla
Да не играл он в регулярке-2022/23!!
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Light Yagami
Недополучил кучу денег, но зато может свалить из "Щарлэтт" уже через год.
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Air Hornet
Не продавил свою позицию Рич Пол, Капчак матёрый)) но чую сага не закончилась и след летом нас ждёт продолжение
+1
0
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Крокозябра
Ответ Air Hornet
Не продавил свою позицию Рич Пол, Капчак матёрый)) но чую сага не закончилась и след летом нас ждёт продолжение
Ты всё еще сомневаешься в величии Рич Пола? (с) 😆
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