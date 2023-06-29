«Кливленд» проявляет интерес к Майлзу Бриджесу

Теги возможные переходы Шарлотт Кливленд НБА Майлз Бриджес Баскетбол

«Кавальерс» выразили заинтересованность в подписании форварда Майлза Бриджеса (25 лет, 198 см), несмотря на финансовые трудности, сообщает Cleveland Plain Dealer.

«Хорнетс» выставили Бриджесу квалификационное предложение на 7,9 миллиона долларов и имеют право повторить любое предложение. Согласно источникам, представители Бриджеса из агентства Klutch Sports ожидают, что их клиент получит значительно более высокую зарплату.

Бриджес пропустил весь прошлый сезон после того, как летом 2022 года ему было предъявлено обвинение в домашнем насилии. В итоге он не признал вину и отбывает трехлетний испытательный срок.

В сезоне-2023/24 он пропустит первые 10 игр в рамках дисквалификации от НБА.

В регулярке-2022/23 Вашингтон набирал в среднем 15,7 очка и 4,9 подбора.

Парень из НБА претендовал на 130-миллионный контракт. Теперь его призывают выкинуть из лиги за издевательства над женой

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3 комментария

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Cubs-V
Кавс, даже если откажутся от Лаверта, смогут дать ему чуть более 8 млн.
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AllanHouston
Ответ Cubs-V
Кавс, даже если откажутся от Лаверта, смогут дать ему чуть более 8 млн.
У "Кавс" есть полное неналоговое
Но это "подвесит" 12 миллионов "Кавс" аж до полудня седьмого июля, а "Шарлотт" повторит, ибо Бриджес - ОСА

Если что и будет, то, вероятно, через СЭТ, у "Кливленда" миллионов 38 до налога
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mqh9pzrxgf
Ответ Cubs-V
Кавс, даже если откажутся от Лаверта, смогут дать ему чуть более 8 млн.
Почему? У кэвс платежка всего лишь на 126 млн, да нужно продлять при этом леверта который СА, Дэнни Грин СА, раул нето, Робин лопес, тоже СА, уиндлер ОСА, как и Айзея мобли и диаките, так что могут вывалить немало, проблема скорее в том что шарлот повторят это предложение, ибо они до судебного процесса дали бы ему 130 лямов
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