«Кливленд» проявляет интерес к Майлзу Бриджесу

«Кавальерс» выразили заинтересованность в подписании форварда (25 лет, 198 см), несмотря на финансовые трудности, сообщает Cleveland Plain Dealer.

«Хорнетс» выставили Бриджесу квалификационное предложение на 7,9 миллиона долларов и имеют право повторить любое предложение. Согласно источникам, представители Бриджеса из агентства Klutch Sports ожидают, что их клиент получит значительно более высокую зарплату.

Бриджес пропустил весь прошлый сезон после того, как летом 2022 года ему было предъявлено обвинение в домашнем насилии. В итоге он не признал вину и отбывает трехлетний испытательный срок.

В сезоне-2023/24 он пропустит первые 10 игр в рамках дисквалификации от НБА.

В регулярке-2022/23 Вашингтон набирал в среднем 15,7 очка и 4,9 подбора.

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