«Шарлотт» выставил квалификационные предложения Майлзу Бриджесу и Пи Джей Вашингтону

«Хорнетс» выставили квалификационные предложения тяжелым форвардам (25 лет, 198 см) и (24 года, 201 см), а также разыгрывающему , информирует ESPN.

Все три баскетболиста станут ограниченно свободными агентами 1 июля.

Бриджес пропустил весь прошлый сезон после того, как летом 2022 года ему было предъявлено обвинение в домашнем насилии. В итоге он не признал вину и отбывает трехлетний испытательный срок.

В сезоне-2023/24 он пропустит первые 10 игр в рамках дисквалификации от НБА.

В регулярке-2022/23 Вашингтон набирал в среднем 15,7 очка и 4,9 подбора.

Показатели Маледона: 6,7 очка, 3,5 передачи и 2,8 подбора за 19,4 минуты игрового времени.

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