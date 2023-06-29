«Шарлотт» выставил квалификационные предложения Майлзу Бриджесу и Пи Джей Вашингтону
«Хорнетс» выставили квалификационные предложения тяжелым форвардам Майлзу Бриджесу (25 лет, 198 см) и Пи Джей Вашингтону (24 года, 201 см), а также разыгрывающему Тео Маледону, информирует ESPN.
Все три баскетболиста станут ограниченно свободными агентами 1 июля.
Бриджес пропустил весь прошлый сезон после того, как летом 2022 года ему было предъявлено обвинение в домашнем насилии. В итоге он не признал вину и отбывает трехлетний испытательный срок.
В сезоне-2023/24 он пропустит первые 10 игр в рамках дисквалификации от НБА.
В регулярке-2022/23 Вашингтон набирал в среднем 15,7 очка и 4,9 подбора.
Показатели Маледона: 6,7 очка, 3,5 передачи и 2,8 подбора за 19,4 минуты игрового времени.
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