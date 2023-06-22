«Хорнетс» намерены сохранить Майлза Бриджеса, Пи Джей Вашингтона и Денниса Смита

Приоритетной задачей « » на рынке свободных агентов будет сохранить Майлза Бриджеса, и , сообщает журналист HoopsHype Майкл Скотто.

Тяжелый форвард Пи Джей Вашингтон (24 года, 201 см) этим летом станет ограниченно свободным агентом. Разыгрывающий защитник Деннис Смит (25 лет, 188 см) выйдет на рынок в качестве неограниченно свободного агента.

Форвард Майлз Бриджес (25 лет, 198 см) возвращается в лигу после пропущенного прошлого сезона. Бриджес стал свободным агентом из-за судебного разбирательства. Игрок получил три года условно за избиение подруги в присутствии детей.

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