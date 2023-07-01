Майлз Бриджес просит «Хорнетс» отозвать квалификационное предложение

Форвард Майлз Бриджес и его агенты из Klutch Sports обратились к « » с просьбой отозвать квалификационное предложение, сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.

«Хорнетс» выставили Бриджесу квалификационное предложение на 7,9 миллиона долларов и имеют право повторить любое предложение.

Ранее сообщалось, что «Кавальерс» выразили заинтересованность в подписании Бриджеса.

Бриджес пропустил весь прошлый сезон после того, как летом 2022 года ему было предъявлено обвинение в домашнем насилии. В итоге он не признал вину и отбывает трехлетний испытательный срок.

В сезоне-2023/24 он пропустит первые 10 игр в рамках дисквалификации от НБА.

В регулярке-2022/23 Вашингтон набирал в среднем 15,7 очка и 4,9 подбора.

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