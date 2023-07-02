Шесть клубов интересуются Маликом Бизли

Свободный агент (26 лет, 196 см) вызвал интерес у шести клубов НБА: «Филадельфии», « », « », «Далласа», « » и « », сообщает HoopsHype.

Кроме того, Бизли может вернуться в «Лейкерс», которые рассматривают возможность подписания нового контракта с защитником.

«Лейкерс» отказались от опции продления контракта с Бизли на сезон-2023/24 (16,5 млн долларов). Игрок стал неограниченно свободным агентом.

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