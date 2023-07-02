Шесть клубов интересуются Маликом Бизли

Теги возможные переходы Даллас Голден Стэйт Лейкерс Милуоки Филадельфия Финикс Торонто НБА Малик Бизли Баскетбол

Свободный агент Малик Бизли (26 лет, 196 см) вызвал интерес у шести клубов НБА: «Филадельфии», «Финикса», «Торонто», «Далласа», «Милуоки» и «Голден Стэйт», сообщает HoopsHype.

Кроме того, Бизли может вернуться в «Лейкерс», которые рассматривают возможность подписания нового контракта с защитником.

«Лейкерс» отказались от опции продления контракта с Бизли на сезон-2023/24 (16,5 млн долларов). Игрок стал неограниченно свободным агентом.

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5 комментариев

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Лиллард унижатель!
Ответ Кирилл Шмидт
А кто то из перечисленных может ему предложить больше минималки?
Его в ПО ЛАЛ выпускали на 8 минут. За что ему платить больше минималки?
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Кирилл Шмидт
А кто то из перечисленных может ему предложить больше минималки?
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Vovanik
С 17 лямов до минималки - надо же так скатиться.
Но игрок то добротный и возраст отличный.Пару лет назад по 20 очков в Минесоте набирал при 40% трёх
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Ivan Kuzmenyuk
Ответ Кирилл Шмидт
А кто то из перечисленных может ему предложить больше минималки?
Торонто? Предположение, я не смотрел.
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panda_07
Ответ Кирилл Шмидт
А кто то из перечисленных может ему предложить больше минималки?
Ему больше минималки никто и не предложит, лал его не продлили что бы дать самим минималку, и то, если решат что он им нужен.
Ну или Бизли поймет что в каком-то другом месте стул удобнее а полотенце мягче
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