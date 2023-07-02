Шесть клубов интересуются Маликом Бизли
Свободный агент Малик Бизли (26 лет, 196 см) вызвал интерес у шести клубов НБА: «Филадельфии», «Финикса», «Торонто», «Далласа», «Милуоки» и «Голден Стэйт», сообщает HoopsHype.
Кроме того, Бизли может вернуться в «Лейкерс», которые рассматривают возможность подписания нового контракта с защитником.
«Лейкерс» отказались от опции продления контракта с Бизли на сезон-2023/24 (16,5 млн долларов). Игрок стал неограниченно свободным агентом.
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Но игрок то добротный и возраст отличный.Пару лет назад по 20 очков в Минесоте набирал при 40% трёх
Ну или Бизли поймет что в каком-то другом месте стул удобнее а полотенце мягче