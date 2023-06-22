«Лейкерс» могут выменять Майлза Тернера или Бадди Хилда

Теги возможные переходы Лейкерс НБА Майлз Тернер Бадди Хилд Малик Бизли Дориан Финни-Смит Ройс О'Нил Мо Бамба Гэри Трент-младший Баскетбол

«Лейкерс» могут совершить обмен перед драфтом. Калифорнийский клуб рассчитывает получить опытного игрока, способного усилить команду прямо сейчас.

В числе возможных кандидатов называют Майлза Тернера и Бадди Хилда («Индиана»), Дориана Финни-Смита и Ройса О’Нила («Бруклин») и Гэри Трента («Торонто»), сообщает The Athletic.

Если сделка состоится, скорее всего, «Лейкерс» обменяют Малика Бизли, Мо Бамбу и 17-й пик драфта.

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7 комментариев

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korj88
По-моему Лейкерс уже третий сезон пытаются Тернера и Хилда выменять
+13
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+13
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takos
какие-то вьетнамские флешбеки от этой новости
+7
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armageddon123456
Который год они их пытаются выменять... Забили бы уже
+1
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+1
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Mr.BadGuy
Тернера Индиана врядли за пик отдаст. Они его только что переподписали за вменяемые деньги. Хилда могут. Для ЛАЛ это конечно усиление было бы. Бизли и Бамба ниочем совершенно.
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shooter77
Можно бесконечно смотреть на горящий огонь, текущую воду и на то, как ЛАЛ выменивают Хилда и Тернера)
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dev0
Ахах
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Goddemic
Ответ korj88
По-моему Лейкерс уже третий сезон пытаются Тернера и Хилда выменять
и, заметьте, пока они их не выменяли, - они не могут стать чемпионами!)
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