«Лейкерс» могут выменять Майлза Тернера или Бадди Хилда

«Лейкерс» могут совершить обмен перед драфтом. Калифорнийский клуб рассчитывает получить опытного игрока, способного усилить команду прямо сейчас.

В числе возможных кандидатов называют и («Индиана»), и ’Нила («Бруклин») и («Торонто»), сообщает The Athletic.

Если сделка состоится, скорее всего, «Лейкерс» обменяют Малика Бизли, Мо Бамбу и 17-й пик драфта.

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