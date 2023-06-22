«Лейкерс» могут выменять Майлза Тернера или Бадди Хилда
«Лейкерс» могут совершить обмен перед драфтом. Калифорнийский клуб рассчитывает получить опытного игрока, способного усилить команду прямо сейчас.
В числе возможных кандидатов называют Майлза Тернера и Бадди Хилда («Индиана»), Дориана Финни-Смита и Ройса О’Нила («Бруклин») и Гэри Трента («Торонто»), сообщает The Athletic.
Если сделка состоится, скорее всего, «Лейкерс» обменяют Малика Бизли, Мо Бамбу и 17-й пик драфта.
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