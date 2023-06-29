Мо Бамба и Малик Бизли станут свободными агентами

« » сегодня отчислят центрового (25 лет, 213 см) и откажутся от опции продления контракта защитника (26 лет, 193 см) на сезон-2023/24 (16,5 млн долларов), сообщает журналист ESPN Дэйв Макменамин.

Оба игрока выйдут на рынок свободных агентов.

«Лейкерс» планируют оставаться на связи с представителями обоих игроков и рассматривать различные варианты сделок для возвращения Бамбы и Бизли в команду.

Где будут играть Харден, Ирвинг, Грин? Обменяют ли Лилларда или Лавина? Рынок свободных агентов НБА скоро откроется