Мо Бамба и Малик Бизли станут свободными агентами

Теги возможные переходы Лейкерс НБА Малик Бизли Мо Бамба Баскетбол

«Лейкерс» сегодня отчислят центрового Мо Бамбу (25 лет, 213 см) и откажутся от опции продления контракта защитника Малика Бизли (26 лет, 193 см) на сезон-2023/24 (16,5 млн долларов), сообщает журналист ESPN Дэйв Макменамин.

Оба игрока выйдут на рынок свободных агентов.

«Лейкерс» планируют оставаться на связи с представителями обоих игроков и рассматривать различные варианты сделок для возвращения Бамбы и Бизли в команду.

Где будут играть Харден, Ирвинг, Грин? Обменяют ли Лилларда или Лавина? Рынок свободных агентов НБА скоро откроется

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4 комментария

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Light Yagami
Бизли прям резко сдулся чё-то. В соте был классической пулялкой, и казалось, что задержится в лиге на долгие годы, учитывая мету.
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nikitosdaipoltos
Какой у Мо был потенциал ...
Крутая антропометрия , хороший для большого бросок, а по итогу Мо большинство запомнит по треку(
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0
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За Валенсию с 1999
С Бамба уходит целая эпоха. Был великолепен в этом ПО
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Antosha-grisha
Жаль Бамба травму получил.. могло бы быть интересно на 5 рядом с АД
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