Мо Бамба и Малик Бизли станут свободными агентами
«Лейкерс» сегодня отчислят центрового Мо Бамбу (25 лет, 213 см) и откажутся от опции продления контракта защитника Малика Бизли (26 лет, 193 см) на сезон-2023/24 (16,5 млн долларов), сообщает журналист ESPN Дэйв Макменамин.
Оба игрока выйдут на рынок свободных агентов.
«Лейкерс» планируют оставаться на связи с представителями обоих игроков и рассматривать различные варианты сделок для возвращения Бамбы и Бизли в команду.
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Крутая антропометрия , хороший для большого бросок, а по итогу Мо большинство запомнит по треку(