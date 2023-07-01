Малик Бизли может вернуться в «Лейкерс»

«Лейкерс» рассматривают возможность подписания нового контракта с (26 лет, 196 см), сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер. Согласно источникам, генеральный менеджер клуба высоко ценит атакующего защитника.

« » отказались от опции продления контракта с Бизли на сезон-2023/24 (16,5 млн долларов). Игрок стал неограниченно свободным агентом.

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