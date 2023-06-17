«Лейкерс» могут обменять 17-й пик, Бамбу и Бизли ради усиления стартовой пятерки
«Лейкерс» могут попытаться заполучить игрока уровня стартовой пятерки перед драфтом НБА.
Как сообщает обозреватель The Athletic Йован Буха, «Лейкерс» рассмотрят возможность обмена 17-го пика, центрового Мо Бамбы и/или форварда Малика Бизли ради усиления стартовой пятерки.
Контракт Бамбы на сезон-23/24 (10,3 миллиона долларов) является негарантированным.
В соглашении Бизли прописана опция команды на 16,5 миллиона.
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