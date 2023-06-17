«Лейкерс» могут обменять 17-й пик, Бамбу и Бизли ради усиления стартовой пятерки

Теги возможные переходы Лейкерс НБА драфт НБА Малик Бизли Мо Бамба Баскетбол

«Лейкерс» могут попытаться заполучить игрока уровня стартовой пятерки перед драфтом НБА.

Как сообщает обозреватель The Athletic Йован Буха, «Лейкерс» рассмотрят возможность обмена 17-го пика, центрового Мо Бамбы и/или форварда Малика Бизли ради усиления стартовой пятерки.

Контракт Бамбы на сезон-23/24 (10,3 миллиона долларов) является негарантированным.

В соглашении Бизли прописана опция команды на 16,5 миллиона.

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6 комментариев

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RAMIK
Шлак,который имеет большой контракт. Так то было ожидаемо, вопрос кому они нужны?!
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Rick Sorkin
Сейчас фаны Лейкерс начнут доказывать, что это хорошее предложение за Лилларда
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Lay's
Ну солидный пакет за Била. Вы же опять все дружно поможете Лолкерс? 🥺
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PaulOpenfold
Они скорее сами должны доплачивать, чтобы слить этих игроков
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Хомяк Бу
А на сколько Пулов это предложение, целый, половина, четверть? Ну или на какого игрока рассчитан и может быть обменян такой пакет?
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Forza
Ответ Rick Sorkin
Сейчас фаны Лейкерс начнут доказывать, что это хорошее предложение за Лилларда
На самом деле, Лилларда в Лейкерс было бы очень интересно увидеть. Прямо хочу на это посмотреть. Но из тройки Ирвинг, Харден, Лиллард, последний самый маловероятный вариант, конечно
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