Деян Радонич передумал возглавлять «Будучность» из-за угроз от болельщиков

Черногорский специалист после долгих переговоров с руководством « » был близок к тому, чтобы стать новым главным тренером команды. Но в конечном итоге тренер отклонил предложение из-за реакции некоторых болельщиков черногорского клуба.

На домах в Подгорице появились граффити с оскорблениями в адрес Радонича. По информации СМИ, 53-летнему тренеру также поступали личные угрозы.

Болельщики возмутились, что Радонич положительно отозвался о болельщиках « », которых «Будучность» обвинила в неспортивном приеме.

В начале февраля этого года Радонич был уволен с поста главного тренера « ». СМИ писали, что тренер лишился доверия со стороны игроков и поссорился с одним из лидеров команды Дуэйном Бэйконом.

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