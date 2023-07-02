Деян Радонич передумал возглавлять «Будучность» из-за угроз от болельщиков
Черногорский специалист Деян Радонич после долгих переговоров с руководством «Будучности» был близок к тому, чтобы стать новым главным тренером команды. Но в конечном итоге тренер отклонил предложение из-за реакции некоторых болельщиков черногорского клуба.
На домах в Подгорице появились граффити с оскорблениями в адрес Радонича. По информации СМИ, 53-летнему тренеру также поступали личные угрозы.
Болельщики возмутились, что Радонич положительно отозвался о болельщиках «Црвены Звезды», которых «Будучность» обвинила в неспортивном приеме.
В начале февраля этого года Радонич был уволен с поста главного тренера «Панатинаикоса». СМИ писали, что тренер лишился доверия со стороны игроков и поссорился с одним из лидеров команды Дуэйном Бэйконом.
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