Черногория вызвала 24 игрока в состав сборной на ЧМ-2023

Сборная Черногории представила предварительный состав команды на чемпионат мира-2023 по баскетболу.

Черногория попала в группу D: сыграет с Египтом, Литвой и Мексикой.

Предварительный состав сборной Черногории на ЧМ-2023:

Никола Иванович («Црвена Звезда»), («Уникаха»), Игор Дробняк («Будучность»), Балша Живанович («Морнар Бар»), Масан Врбица («Сутьеска»), Лука Богавац («Мега»), Петар Попович («Будучность»), Владимир Михайлович («Морнар Бар»), Федор Жугич («Ульм»), Джона Радебу («Валенсия»), Деян Радончич («Сарагоса»), Андрия Славкович («Студентски центар»), Зоран Вучелич («Студентски центар»), Джорджие Йованович («Партизан»), Эмир Хаджибегович («Студентски центар»), Радосав Спасоевич (КРКА), Андрия Грбович («Мега»), Алекса Илич («Будучность»), («Валенсия»), («Чикаго»), Неманья Радович («Мурсия»), («Чикаго»), Зоран Николич («Игокеа») и Василье Бакович («Студентски центар»).

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