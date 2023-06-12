Черногория вызвала 24 игрока в состав сборной на ЧМ-2023

Теги сборная Черногории Марко Симонович Деян Радонич Никола Иванович Владимир Михайлович Никола Вучевич Неманя Радович Боян Дублевич Кендрик Перри Алекса Илич Зоран Николич Петар Попович 1996 Федор Жугич Балша Живанович Лука Богавац Андрия Славкович Игор Дробняк Зоран Вучелич Джорджие Йованович Джона Радебу Эмир Хаджибегович Андрия Грбович Баскетбол

Сборная Черногории представила предварительный состав команды на чемпионат мира-2023 по баскетболу.

Черногория попала в группу D: сыграет с Египтом, Литвой и Мексикой.

Предварительный состав сборной Черногории на ЧМ-2023:

Никола Иванович («Црвена Звезда»), Кендрик Перри («Уникаха»), Игор Дробняк («Будучность»), Балша Живанович («Морнар Бар»), Масан Врбица («Сутьеска»), Лука Богавац («Мега»), Петар Попович («Будучность»), Владимир Михайлович («Морнар Бар»), Федор Жугич («Ульм»), Джона Радебу («Валенсия»), Деян Радончич («Сарагоса»), Андрия Славкович («Студентски центар»), Зоран Вучелич («Студентски центар»), Джорджие Йованович («Партизан»), Эмир Хаджибегович («Студентски центар»), Радосав Спасоевич (КРКА), Андрия Грбович («Мега»), Алекса Илич («Будучность»), Боян Дублевич («Валенсия»), Никола Вучевич («Чикаго»), Неманья Радович («Мурсия»), Марко Симонович («Чикаго»), Зоран Николич («Игокеа») и Василье Бакович («Студентски центар»).

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1 комментарий

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За Валенсию с 1999
Легко выйдут из группы
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