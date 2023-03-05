Никос Паппас о Деяне Радониче: «Это была полная анархия»

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Защитник «Панатинаикоса» Никос Паппас заявил, что команда, наконец, вернулась к нормальной жизни после полной анархии, который была при Деяне Радониче.

Радонич был уволен с поста главного тренера «Пао» на прошлой неделе. Его сменил греческий специалист Христос Серелис.

«Изменения невозможно отрицать. Всем понятно, что мы вернулись к нормальной жизни, профессиональному плану и представлению о чемпионате. Требуется много времени, чтобы перейти от полной анархии к нормальной жизни.

У предыдущего тренера была определенная философия, которая, вероятно, не подходит этой команде. У каждого тренера есть свой курс, и философия Радонича, возможно, не соответствовала стандартам «Панатинаикоса».

То, что я сейчас вижу, меня устраивает, мы движемся в правильном направлении. У Серелиса сложная работа. Этот тренер трудолюбив и стремится к победам. Общая картина стала лучше. Мы надеемся, что результаты тоже станут лучше», – сказал Паппас.

«Лейкерс» позвонили в час ночи. В четыре утра я уже тренировался». У новичка ЦСКА есть перстень чемпиона НБА

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