Марюс Григонис – после поражения от «Олимпиакоса»: «Нам предстоит много работать, а времени не так много»

Защитник « » после поражения от « » (74:76) сказал, что команда все еще оправляется от последствий тренерства .

«В последний раз мы проиграли им с разницей более чем в 20 очков. Все дело в том, как мы играли сегодня. Сегодня мы были командой, внутри другая атмосфера. Ущерб нанесен, и нам предстоит много работать, а времени не так много. Это то, что есть. Мы не можем сдаваться, еще остались игры, мы должны продолжать стараться.

Нам бы понадобился целый вечер, чтобы поговорить об этой ситуации. Я все еще в этом клубе и не хочу думать об этом. Я не хочу говорить о Деяне [Радониче] и о том, что он сказал или что сделал. Это останется у нас», – поделился Григонис в послематчевом интервью.

Радонич был уволен с поста главного тренера в прошлом месяце. Сообщалось, что он лишился доверия со стороны игроков и поссорился с одним из лидеров команды Дуэйном Бэйконом. «В команде была полная анархия», – описывал ситуацию Никос Паппас.

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