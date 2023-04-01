Марюс Григонис: «При Деяне Радониче у «Пао» не было тренера»

Атакующий защитник « » заявил, что команде было сложно работать при бывшем главном тренере .

«Не всем понравится то, что я скажу, но смена тренера определенно все изменила. В начале сезона у нас не было тренера, поэтому нам было сложно работать как команда.

Но даже этих улучшений недостаточно. Мы продолжаем проигрываем матчи. Есть некоторые положительные сдвиги, но нам еще многое предстоит сделать», – сказал литовец.