Марюс Григонис: «При Деяне Радониче у «Пао» не было тренера»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос чемпионат Греции Деян Радонич Марюс Григонис Баскетбол

Атакующий защитник «Панатинаикоса» Марюс Григонис заявил, что команде было сложно работать при бывшем главном тренере Деяне Радониче.

«Не всем понравится то, что я скажу, но смена тренера определенно все изменила. В начале сезона у нас не было тренера, поэтому нам было сложно работать как команда.

Но даже этих улучшений недостаточно. Мы продолжаем проигрываем матчи. Есть некоторые положительные сдвиги, но нам еще многое предстоит сделать», – сказал литовец.

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