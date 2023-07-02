Агент Диллона Брукса после подписания контракта на 80 млн с «Рокетс»: «Кстати, мы скоро в Китай поедем»

Легкий форвард подписал с « » контракт на 4 года и 80 млн долларов.

После вылета «Мемфиса» в плей-офф от «Лейкерс» появились слухи, что «Гриззлис» приняли решение расстаться с баскетболистом.

Агент Брукса Майк Джордж ответил фанатам, которые тогда шутили про скорый переезд форварда в Китай.

«Поздравляю Диллона с заключением соглашения с «Рокетс». С нетерпением ждем замечательного года! Кстати, мы скоро в Китай поедем», – написал Джордж в соцсети на китайском языке.

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