Агент Диллона Брукса после подписания контракта на 80 млн с «Рокетс»: «Кстати, мы скоро в Китай поедем»

Теги Хьюстон НБА Диллон Брукс Баскетбол

Легкий форвард Диллон Брукс подписал с «Хьюстоном» контракт на 4 года и 80 млн долларов.

После вылета «Мемфиса» в плей-офф от «Лейкерс» появились слухи, что «Гриззлис» приняли решение расстаться с баскетболистом.

Агент Брукса Майк Джордж ответил фанатам, которые тогда шутили про скорый переезд форварда в Китай.

«Поздравляю Диллона с заключением соглашения с «Рокетс». С нетерпением ждем замечательного года! Кстати, мы скоро в Китай поедем», – написал Джордж в соцсети на китайском языке.

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8 комментариев

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gkrep6
Ну еще пару таких подписаний от Хьюстона, и в целом да - команда может переезжать в Китай
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Трей
Зачем выписывать такой большой и долгосрочный контракт человеку, который на максимально низкой цене сейчас и которого выкинула предыдущая команда, не предложив вообще ничего? За него же не было никакой конкуренции. Если еще все полностью гарантировано, то это вообще п..... Просто апофеоз тупости менеджмента Рокетс.
+16
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Трей
Ответ Stranfio
Ну как бы к нему не относились, но в защите он может дать импакт. Если бы меньше бы болтал, тогда цены бы ему не было. Но я думаю что Удока вправит ему мозги, в целом Хьюстон кого хотели , того взяли только за место 3 взяли 2 игроков. Но посмотрим как в новом сезоне будут играть.
Я про сумму и долгосрочность контракта, а не само подписание как таковое. Нормально переплачивать, когда за игрока конкурируют несколько команд, но в этом конкретном случае кто еще мог бы предложить что то подобное? Разве что Сперс)))

Кто то захотел бы перебить условные 45 на 3?
+5
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shaq nuq
Ответ gkrep6
Ну еще пару таких подписаний от Хьюстона, и в целом да - команда может переезжать в Китай
Я могу понять почему Брукс не нравится многим фанатам и зрителям, мне он тоже не импонирует как личность, но действия фронт-офиса Рокетс тоже можно понять. Брукс не так давно был в защитной сборной НБА и для молодого костяка (Смит, Томпсон, Исон) будет важным ментором в защите
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leon01
осталось мемфису от пистолетика избавится и будет вполне команда
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Гол С Навеса
а есть номер ГМ из рокетс? я тоже играть умею, может пару лямов дадут хотя б
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Stranfio
Ответ Трей
Я про сумму и долгосрочность контракта, а не само подписание как таковое. Нормально переплачивать, когда за игрока конкурируют несколько команд, но в этом конкретном случае кто еще мог бы предложить что то подобное? Разве что Сперс))) Кто то захотел бы перебить условные 45 на 3?
Здесь согласен ,что особо Брукс как игрок был интересен лишь Хьюстону и возможно Индиане, но как бы я лично не хейтил Брукса балабола, посмотрим как он сыграется с молодым ядром Хьюстона и Ванвлитом.
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