«Рокетс» хотят приобрести Фреда Ванвлита и Диллона Брукса

Теги возможные переходы Хьюстон Мемфис Торонто НБА Джеймс Харден Фред Ванвлит Диллон Брукс Баскетбол

«Хьюстон» всерьез заинтересован в приобретении разыгрывающего Фреда ВанвлитаТоронто») и форварда Диллона БруксаМемфис»), сообщает инсайдер Марк Стейн со ссылкой на источники из лиги.

Согласно источникам, Ванвлит и Брукс возглавляют вишлист «Рокетс», опережая даже звездного разыгрывающего «Филадельфии» Джеймса Хардена.

Ванвлит (29 лет, 183 см) отказался от опции на сезон-2023/24 в размере 22,8 млн долларов и выйдет на рынок свободных агентов. Ожидается, что защитник подпишет контракт с зарплатой не менее 30 миллионов долларов в год.

Брукс (27 лет, 201 см) станет неограниченно свободным агентом. Он рассчитывает подписать контракт с зарплатой как минимум 12 миллионов долларов в год.

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3 комментария

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Caraxes
А нахрена им столько гардов. Грин, Портер, 4 номер драфта Томпсон вроде тоже гарда играет, несмотря на рост, + придёт Ванвлит на 30 млн в год как минимум, и кого-то вытеснит из состава🙃

Брукс пригодился бы Рокетс, а то они как-то слишком мягко играли в защите в прошлом году и в концовках не защищались, не говоря про весь матч
+2
-1
+1
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xj62jj4qtm
Брукс то куда им?…
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ЮАГ
Ответ xj62jj4qtm
Брукс то куда им?…
Да пусть будет.)
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