«Рокетс» хотят приобрести Фреда Ванвлита и Диллона Брукса

«Хьюстон» всерьез заинтересован в приобретении разыгрывающего (« ») и форварда (« »), сообщает инсайдер Марк Стейн со ссылкой на источники из лиги.

Согласно источникам, Ванвлит и Брукс возглавляют вишлист «Рокетс», опережая даже звездного разыгрывающего «Филадельфии» .

Ванвлит (29 лет, 183 см) отказался от опции на сезон-2023/24 в размере 22,8 млн долларов и выйдет на рынок свободных агентов. Ожидается, что защитник подпишет контракт с зарплатой не менее 30 миллионов долларов в год.

Брукс (27 лет, 201 см) станет неограниченно свободным агентом. Он рассчитывает подписать контракт с зарплатой как минимум 12 миллионов долларов в год.

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