«Рокетс» хотят приобрести Фреда Ванвлита и Диллона Брукса
«Хьюстон» всерьез заинтересован в приобретении разыгрывающего Фреда Ванвлита («Торонто») и форварда Диллона Брукса («Мемфис»), сообщает инсайдер Марк Стейн со ссылкой на источники из лиги.
Согласно источникам, Ванвлит и Брукс возглавляют вишлист «Рокетс», опережая даже звездного разыгрывающего «Филадельфии» Джеймса Хардена.
Ванвлит (29 лет, 183 см) отказался от опции на сезон-2023/24 в размере 22,8 млн долларов и выйдет на рынок свободных агентов. Ожидается, что защитник подпишет контракт с зарплатой не менее 30 миллионов долларов в год.
Брукс (27 лет, 201 см) станет неограниченно свободным агентом. Он рассчитывает подписать контракт с зарплатой как минимум 12 миллионов долларов в год.
Брукс пригодился бы Рокетс, а то они как-то слишком мягко играли в защите в прошлом году и в концовках не защищались, не говоря про весь матч