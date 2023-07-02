Диллон Брукс подпишет соглашение с «Хьюстоном» – 80 млн за 4 сезона

Защитник Диллон Брукс станет игроком «Рокетс». Как пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, его соглашение будет рассчитано на 4 года, за которые он получит 80 миллионов долларов.

Брукс начинал карьеру в « ». В прошлом сезоне он попал во вторую пятерку защитников, его средние показатели – 14,3 очка, 3,3 подбора и 2,6 передачи при 40% с игры.

Ранее сообщалось, что «Мемфис» разочаровался в игроке после того, как он провоцировал Леброна Джеймса во время серии первого раунда с «Лейкерс».

Ожидается, что переход Брукса будет оформлен через сайн-энд-трейд с участием «Бруклина». Причем «Рокетс» также получат защитника Пэтти Миллса, а в «Мемфис» перейдет Джош Кристофер.