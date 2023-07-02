Диллон Брукс подпишет соглашение с «Хьюстоном» – 80 млн за 4 сезона
Защитник Диллон Брукс станет игроком «Рокетс». Как пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, его соглашение будет рассчитано на 4 года, за которые он получит 80 миллионов долларов.
Брукс начинал карьеру в «Мемфисе». В прошлом сезоне он попал во вторую пятерку защитников, его средние показатели – 14,3 очка, 3,3 подбора и 2,6 передачи при 40% с игры.
Ранее сообщалось, что «Мемфис» разочаровался в игроке после того, как он провоцировал Леброна Джеймса во время серии первого раунда с «Лейкерс».
Ожидается, что переход Брукса будет оформлен через сайн-энд-трейд с участием «Бруклина». Причем «Рокетс» также получат защитника Пэтти Миллса, а в «Мемфис» перейдет Джош Кристофер.
То есть 60 млн в год в платежке «Хьюстона» в ближайшие 4 (!) года будет занимать пара Ванвлит/Брукс, идеальное дуо для чемпионата Китая?
Болельщики «Рокетс», вы там как, живы в целом? «Перестройка все идет, все идет по плану»?)
Даже обидно за его болельщиков. Ожидание - Харден, реальность - Ванвлит, Брукс и прочие бездари-миллионеры.
Но сильно масштаб трагедии это не уменьшает)