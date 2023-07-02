Диллон Брукс подпишет соглашение с «Хьюстоном» – 80 млн за 4 сезона

Теги переходы Хьюстон Мемфис НБА Диллон Брукс Баскетбол

Защитник Диллон Брукс станет игроком «Рокетс». Как пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, его соглашение будет рассчитано на 4 года, за которые он получит 80 миллионов долларов.

Брукс начинал карьеру в «Мемфисе». В прошлом сезоне он попал во вторую пятерку защитников, его средние показатели – 14,3 очка, 3,3 подбора и 2,6 передачи при 40% с игры.

Ранее сообщалось, что «Мемфис» разочаровался в игроке после того, как он провоцировал Леброна Джеймса во время серии первого раунда с «Лейкерс».     

Ожидается, что переход Брукса будет оформлен через сайн-энд-трейд с участием «Бруклина». Причем «Рокетс» также получат защитника Пэтти Миллса, а в «Мемфис» перейдет Джош Кристофер.

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22 комментария

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Дмитрий Куркаев
Ааа помогите
То есть 60 млн в год в платежке «Хьюстона» в ближайшие 4 (!) года будет занимать пара Ванвлит/Брукс, идеальное дуо для чемпионата Китая?
Болельщики «Рокетс», вы там как, живы в целом? «Перестройка все идет, все идет по плану»?)
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Rjcnbr
С подписанием Брукса и Ванвлита Хьюстон становятся теневыми фаворитами лиги ВТБ 23/24, будем честны
+23
-3
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The_Enot
Ответ Дмитрий Куркаев
Ааа помогите То есть 60 млн в год в платежке «Хьюстона» в ближайшие 4 (!) года будет занимать пара Ванвлит/Брукс, идеальное дуо для чемпионата Китая? Болельщики «Рокетс», вы там как, живы в целом? «Перестройка все идет, все идет по плану»?)
Это безумие!
+8
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22ars
(Не)Уважаемый Рафаэль Стоун, за что? Просто за что? Терпеть несколько лет танкинга, чтобы по итогу имея кучу молодёжи, подписать им в "менторы" двух средних игроков на бешенные деньги. Ещё и на 3 и 4 года. Ну раз так хочется платежку забить, ну подпиши ты их на 1-2 сезона, зачем на 3 и 4 года подписывать?Слов нет...
+6
0
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Константин Ловков
Ответ Дмитрий Куркаев
Ааа помогите То есть 60 млн в год в платежке «Хьюстона» в ближайшие 4 (!) года будет занимать пара Ванвлит/Брукс, идеальное дуо для чемпионата Китая? Болельщики «Рокетс», вы там как, живы в целом? «Перестройка все идет, все идет по плану»?)
Самое классное даже не это, а то что ради этого они сливали 3 сезона
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Куприн
Как там ваши шутки про Китай?
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Stan WarHammer
Хьюстон - такое же посмешище в этом межсезонье, как поединок Брукса против Брона.
Даже обидно за его болельщиков. Ожидание - Харден, реальность - Ванвлит, Брукс и прочие бездари-миллионеры.
+4
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dev0
Удока открыл новости и сразу закрыл.
+2
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Иван Вахов
Ответ Дмитрий Куркаев
Ааа помогите То есть 60 млн в год в платежке «Хьюстона» в ближайшие 4 (!) года будет занимать пара Ванвлит/Брукс, идеальное дуо для чемпионата Китая? Болельщики «Рокетс», вы там как, живы в целом? «Перестройка все идет, все идет по плану»?)
Какие 4 года? у Ванвлита контракт на 3 года, последний год ОПЦИЯ команды. То есть скорее всего - 2 года. Минимальный потолок необходимо преодолеть, а вариантов для подписания не так уж и много.
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Василий Массанов
лучше бы ривсу столько насыпали.
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Неназванный эксперт
В Рокетс и Портленде похоже сидят самые упоротые и тупые менеджеры в НБА, я когда-то думал, что Детройт и Вашингтон далеко впереди, но сейчас понимаю, что сильно ошибался. Умный и старательный Остин Ривз с броском и подтянувший защиту всего за полгода получает 54/4, не ему контракт мы не предложим, лучше забрать тупорылого тафгая, от которого отвернулись собственные же одноклубники. Нет ну серьёзно, если вы там совсем долбанутые, ну киньте в Дреймонда 120 на 4, да можно было даже 120/3, у вас хоть появится человек, который умеет разыгрывать, но Дилон Брукс??? Это просто п*** товарищи!
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Birdman NBA
Ответ Куприн
Как там ваши шутки про Китай?
Шутки они на то и шутки.
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copti_san
Там видимо Фертитта с ума сошел и сказал, хотя нет, не сказал, приказал руководству сделать всё возможное, чтобы команда больше не сливала матчи один за другим. А Харден в итоге возвращаться не захотел, вот и пришлось на такие переплаты перейти, чтобы хотя бы за плей-ин побороться. Серьёзно, я по-другому это безумие объяснить не могу
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kolyan#15
Джейлен Грин теперь с банки будет выходить похоже 😅
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Марсель Объелся
Хьюстон в курсе, что если неким заполнять место в платежке, то его можно оставить?
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Антон Ситдиков
80/4.....обращаюсь к фронт-офису Хьюстона, мне хватит 5 миллионов на 2 года за жесткое махание полотенцем и подачу бутылок геторейда
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lukaseee
просто кидают деньги в кого попало
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Дмитрий Куркаев
Ответ Дмитрий Куркаев
Ааа помогите То есть 60 млн в год в платежке «Хьюстона» в ближайшие 4 (!) года будет занимать пара Ванвлит/Брукс, идеальное дуо для чемпионата Китая? Болельщики «Рокетс», вы там как, живы в целом? «Перестройка все идет, все идет по плану»?)
Сорян, три года контракт Ванвлита
Но сильно масштаб трагедии это не уменьшает)
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Danila___
Бедный Хьюстон.....
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Ernyko
Ответ Неназванный эксперт
В Рокетс и Портленде похоже сидят самые упоротые и тупые менеджеры в НБА, я когда-то думал, что Детройт и Вашингтон далеко впереди, но сейчас понимаю, что сильно ошибался. Умный и старательный Остин Ривз с броском и подтянувший защиту всего за полгода получает 54/4, не ему контракт мы не предложим, лучше забрать тупорылого тафгая, от которого отвернулись собственные же одноклубники. Нет ну серьёзно, если вы там совсем долбанутые, ну киньте в Дреймонда 120 на 4, да можно было даже 120/3, у вас хоть появится человек, который умеет разыгрывать, но Дилон Брукс??? Это просто п*** товарищи!
Ну так Грин не пойдет в Хьюстон , они бы может и кинули
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