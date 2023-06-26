Диллон Брукс рассчитывает на 12 млн долларов в год

Теги возможные переходы Мемфис НБА Диллон Брукс Баскетбол

Форвард «Мемфиса» Диллон Брукс (27 лет, 201 см) этим летом рассчитывает подписать контракт с зарплатой как минимум 12 миллионов долларов в год, сообщает инсайдер Марк Стейн.

Брукс станет неограниченно свободным агентом. Еще до окончания сезона «Гризлис» сообщили, что Брукс не останется в команде «ни при каких обстоятельствах».

В плей-офф-2023 Брукс набирал 10,5 очка, 3,0 подбора и 1,8 передачи при 31,2% с игры.

Обозреватель The Athletic Келли Айко писал, что Брукс может получить на рынке контракт с зарплатой 17-18 миллионов долларов за сезон.

Зря Брукс тормошил Леброна. Пришлось лупить ему между ног, чтобы поскорее уйти с паркета

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