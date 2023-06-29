«Рокетс», скорее всего, подпишут Фреда Ванвлита и Диллона Брукса (Марк Стейн)

Теги возможные переходы Хьюстон НБА Фред Ванвлит Диллон Брукс Баскетбол

«Хьюстон», по всей вероятности, подпишет разыгрывающего Фреда Ванвлита и форварда Диллона Брукса, сообщает инсайдер Марк Стейн. Оба игрока 30 июня станут свободными агентами.

По словам Стейна, будет удивительно, если «Рокетс» не достигнут устной договоренности с игроками к вечеру пятницы.

Ванвлит (29 лет, 183 см) отказался от опции на сезон-2023/24 в размере 22,8 млн долларов. Ожидается, что защитник подпишет контракт с зарплатой не менее 30 миллионов долларов в год.

Брукс (27 лет, 201 см) станет неограниченно свободным агентом. Он рассчитывает подписать контракт с зарплатой как минимум 12 миллионов долларов в год.

50 главных свободных агентов НБА-2023

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марсель Объелся
Вот болельщики Рокетс обрадуются то
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Константин Ловков
Даже не знаю что хуже - подписать Хардена непонятно зачем или такую пару игроков. Хьюстон хотел строиться от молодых и за 3 сезона выиграл 60 игр или сколько там, чтобы сейчас вот так бездумно забить платежку? Круто!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim Timson
пора Портеру шкафчик свой забетонировать)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий