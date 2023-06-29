«Рокетс», скорее всего, подпишут Фреда Ванвлита и Диллона Брукса (Марк Стейн)
«Хьюстон», по всей вероятности, подпишет разыгрывающего Фреда Ванвлита и форварда Диллона Брукса, сообщает инсайдер Марк Стейн. Оба игрока 30 июня станут свободными агентами.
По словам Стейна, будет удивительно, если «Рокетс» не достигнут устной договоренности с игроками к вечеру пятницы.
Ванвлит (29 лет, 183 см) отказался от опции на сезон-2023/24 в размере 22,8 млн долларов. Ожидается, что защитник подпишет контракт с зарплатой не менее 30 миллионов долларов в год.
Брукс (27 лет, 201 см) станет неограниченно свободным агентом. Он рассчитывает подписать контракт с зарплатой как минимум 12 миллионов долларов в год.
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