Василие Мицич продолжит карьеру в «Оклахоме» – контракт на 3 года и 23,5 млн

Сербский разыгрывающий «Анадолу Эфеса» Василие Мицич (29 лет, 197 см) договорился с «Оклахомой» о подписании 3-летнего контракта на 23,5 миллиона долларов, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

В составе турецкой команды Мицич дважды выигрывал Евролигу (2021, 2022), оба раза став MVP «Финала четырех».

В прошедшем сезоне «Анадолу Эфес» стал чемпионом Турции, обыграв в финальной серии «Каршияку» (3-0). Серб завершил турнир с показателями 16,3 очка и 4,6 передачи в среднем за матч.

В сезоне Евролиги-2022/23 Мицич набирал в среднем 16,0 очка, 3,2 подбора и 5,4 передачи за встречу.

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