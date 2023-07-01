Василие Мицич продолжит карьеру в «Оклахоме» – контракт на 3 года и 23,5 млн

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес НБА Оклахома-Сити Василие Мицич Баскетбол

Сербский разыгрывающий «Анадолу Эфеса» Василие Мицич (29 лет, 197 см) договорился с «Оклахомой» о подписании 3-летнего контракта на 23,5 миллиона долларов, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

В составе турецкой команды Мицич дважды выигрывал Евролигу (2021, 2022), оба раза став MVP «Финала четырех».

В прошедшем сезоне «Анадолу Эфес» стал чемпионом Турции, обыграв в финальной серии «Каршияку» (3-0). Серб завершил турнир с показателями 16,3 очка и 4,6 передачи в среднем за матч.

В сезоне Евролиги-2022/23 Мицич набирал в среднем 16,0 очка, 3,2 подбора и 5,4 передачи за встречу.

Лиллард требует обмен! «Кингз» переманили MVP Евролиги, переход Хардена может затянуться. Онлайн

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ryan T.
Разродился-таки Мицич!
Ну посмотрим. Интересно, что из этого получится.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Водонос
И зачем? Становиться бэк-апом для Гидди? Очень странно.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fedorbazaykin
Неожиданно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Константин Ловков
Дождались! Как фанат Оклахомы - радуюсь, хотелось чтобы договорились, круто что сложилось
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LBJ236
Круто, что звезды Евролиги поехали в НБА)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий