Василие Мицич: «Не считаю, что мы провели неудачный сезон в Евролиге»
Разыгрывающий «Анадолу Эфеса» Василие Мицич не считает, что команда провела неудачный сезон в Евролиге, несмотря на невыход в плей-офф.
«Не считаю, что мы провели неудачный сезон в Евролиге. Для нас это тоже была новая ситуация. Шейн Ларкин травмировался и долгое время отсутствовал. Шейн был моим любимым партнером по команде. Крунослава Симона тоже не было, и мне его очень не хватало.
В конце сезона играли хорошо, нашли хороший ритм, но этого не хватило для плей-офф. Если сохраним костяк на следующий сезон, у нас будет особенная команда. Мы хорошая команда. Я не считаю, что мы провалились в этом сезоне», – сказал Мицич.
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