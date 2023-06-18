Василие Мицич: «Не считаю, что мы провели неудачный сезон в Евролиге»

Разыгрывающий « » не считает, что команда провела неудачный сезон в , несмотря на невыход в плей-офф.

«Не считаю, что мы провели неудачный сезон в Евролиге. Для нас это тоже была новая ситуация. Шейн Ларкин травмировался и долгое время отсутствовал. Шейн был моим любимым партнером по команде. Крунослава Симона тоже не было, и мне его очень не хватало.

В конце сезона играли хорошо, нашли хороший ритм, но этого не хватило для плей-офф. Если сохраним костяк на следующий сезон, у нас будет особенная команда. Мы хорошая команда. Я не считаю, что мы провалились в этом сезоне», – сказал Мицич.