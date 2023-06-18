Василие Мицич о чемпионстве: «Счастлив за свою команду. Мы вместе уже 5 лет, и это очень долгий период»

Форвард « » поделился эмоциями после победы в чемпионате Турции.

«Эфес» справился с «Каршиякой» в финальной серии – 3-0.

«Я счастлив. Счастлив за свою команду. Мы вместе уже 5 лет, и это очень долгий период, если подумать. Тренер, медицинская команда – да вообще все. Прежде всего, я хочу поздравить их. За то, что они сделали для нас и для меня.

Поздравляю «Каршияку». Они провели отличный сезон. Очень опасные соперники. Нелегко победить подготовленную команду в чемпионате Турции.

Особенно хочу поздравить . Я так испугался, когда он получил травму в последней игре – у меня было подобное повреждение. Рад, что у Клайберна все хорошо», – сказал Мицич.

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