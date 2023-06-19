Василие Мицич встретится с «Оклахомой»
Права на форварда «Анадолу Эфеса» Василие Мицича в НБА находятся у «Оклахомы».
По информации инсайдера Eurohoops Ариса Баркаса, Мицич отправился в Оклахома-Сити, чтобы встретиться с организацией.
Баркас отмечает, что переговоры могут начаться уже после драфта НБА, который состоится в четверг, 22 июня.
«Анадолу Эфес» стал чемпионом Турции, обыграв «Каршияку» (3-0). Мицич отметился 29 очками и 7 передачами в последнем матче, реализовав 7 трехочковых.
Мицич дважды выигрывал Евролигу (2021, 2022), оба раза став MVP «Финала четырех».
Громкий переход в НБА – в «Финиксе» еще одна звезда! Все об обмене Брэдли Била
Анализ финала НБА через типы владений
Чемпионство «Денвера» – триумф духа Джамала Мюррэя. Через тренировки в стиле фильмов про кунг-фу, разрыв «крестов» и пренебрежение
Комментарии