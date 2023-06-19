Василие Мицич встретится с «Оклахомой»

Права на форварда « » в находятся у «Оклахомы».

По информации инсайдера Eurohoops Ариса Баркаса, Мицич отправился в Оклахома-Сити, чтобы встретиться с организацией.

Баркас отмечает, что переговоры могут начаться уже после драфта НБА, который состоится в четверг, 22 июня.

«Анадолу Эфес» стал чемпионом Турции, обыграв «Каршияку» (3-0). Мицич отметился 29 очками и 7 передачами в последнем матче, реализовав 7 трехочковых.

Мицич дважды выигрывал Евролигу (2021, 2022), оба раза став MVP «Финала четырех».

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