Генменеджер «Анадолу Эфеса»: «Василие Мицич очень хочет уехать в НБА»

Генеральный менеджер « » Алпер Илмаз подтвердил намерения форварда дебютировать в НБА.

Мицич был выбран под 52-м номером на драфте 2014 года. Права на игрока сейчас находятся у «Оклахомы».

«Мы следим за развитием событий после вчерашнего драфта. Мицич очень хочет уехать в НБА. У него есть опция на следующий сезон до 20 июля. Не знаю, что он будет делать дальше. Пока что мы ждем Мицича назад», – сказал Илмаз.

«Анадолу Эфес» стал чемпионом Турции, обыграв «Каршияку» (3-0). Мицич отметился 29 очками и 7 передачами в последнем матче, реализовав 7 трехочковых.

Мицич дважды выигрывал Евролигу (2021, 2022), оба раза став MVP «Финала четырех».

Коллажи на стыке искусства и спорта – то, ради чего стоит заходить в интернет

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала

Вембаньяма – первый, «Шарлотт» все-таки берет Миллера, оба Томпсона – в топ-5. Онлайн драфта НБА-2023