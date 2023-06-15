Майлз Бриджес намекнул в соцсети на возвращение в НБА

Форвард Майлз Бриджес, который избежал тюремного заключения, получив три года условно за избиение подруги в присутствии детей, намекнул на возвращение в НБА.

Игрок опубликовал в своей соцсети послание из эмодзи: «Скоро вернусь».

Бриджес стал свободным агентом из-за судебного разбирательства. Игрок обвинялся в нанесении телесных повреждений своей девушке и жестоком обращении с детьми.

Последний матч в НБА форвард провел в апреле прошлого года.

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