Майлз Бриджес намекнул в соцсети на возвращение в НБА

Теги Шарлотт НБА Майлз Бриджес Баскетбол

Форвард Майлз Бриджес, который избежал тюремного заключения, получив три года условно за избиение подруги в присутствии детей, намекнул на возвращение в НБА.

Игрок опубликовал в своей соцсети послание из эмодзи: «Скоро вернусь».

Бриджес стал свободным агентом из-за судебного разбирательства. Игрок обвинялся в нанесении телесных повреждений своей девушке и жестоком обращении с детьми.

Последний матч в НБА форвард провел в апреле прошлого года.

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1 комментарий

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За Валенсию с 1999
Кому он там нужен, дикарь
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