Александар Везенков перейдет в «Сакраменто» – 20 млн за 3 года

Теги переходы Сакраменто Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос НБА чемпионат Греции Александар Везенков Баскетбол

Болгарский форвард Александар Везенков (27 лет, 206 см) подпишет трехлетний контракт на 20 миллионов долларов с «Сакраменто», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Последние пять сезонов Везенков провел за «Олимпиакос», став MVP сезона Евролиги-2022/23.

Контракт Везенкова с греческим клубом включает пункт о выкупе за 1,5 миллиона долларов при переходе в команду НБА. Однако из-за правил лиги «Кингз» смогут выплатить только 750 000 долларов от общей суммы. Остальную сумму игрок должен будет покрыть сам.

«Кингз» приобрели права на Везенкова у «Кливленда» в обмен на пик второго раунда прошлогоднего драфта.

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7 комментариев

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Вадим flanec
Саше хочется пожелать удачной карьеры в НБА.
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betwriver
Успешная игра Дончича в НБА - с его аналогичным титулом (он был МВП Евролиги 2018, хотя Дончичу в то время было 19 лет) - дает бОльшую уверенность в том, что и Везенков (хотя да, 27 лет - не 19) сможет нормально вписаться в НБА. Смотрим.
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Sonder
Проверка Евролиги на прочность. Кажется, что идеальная команда для Сани: и поиграть дадут, и научат чему-нибудь. Посмотрим
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shooter77
Даешь дальнейший захват НБА европейцами!
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kluv
Интересно. Теперь буду следить за Сакраменто.
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Abdulla
Просто интересно посмотреть, получится ли.
Ведь из звёзды в запасные переезжает, наверняка.
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nikitosdaipoltos
Ответ Sonder
Проверка Евролиги на прочность. Кажется, что идеальная команда для Сани: и поиграть дадут, и научат чему-нибудь. Посмотрим
А причем тут прочность Евролиги?)
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