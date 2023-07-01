Александар Везенков перейдет в «Сакраменто» – 20 млн за 3 года
Болгарский форвард Александар Везенков (27 лет, 206 см) подпишет трехлетний контракт на 20 миллионов долларов с «Сакраменто», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Последние пять сезонов Везенков провел за «Олимпиакос», став MVP сезона Евролиги-2022/23.
Контракт Везенкова с греческим клубом включает пункт о выкупе за 1,5 миллиона долларов при переходе в команду НБА. Однако из-за правил лиги «Кингз» смогут выплатить только 750 000 долларов от общей суммы. Остальную сумму игрок должен будет покрыть сам.
«Кингз» приобрели права на Везенкова у «Кливленда» в обмен на пик второго раунда прошлогоднего драфта.
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Ведь из звёзды в запасные переезжает, наверняка.