Александар Везенков перейдет в «Сакраменто» – 20 млн за 3 года

Болгарский форвард (27 лет, 206 см) подпишет трехлетний контракт на 20 миллионов долларов с « », сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Последние пять сезонов Везенков провел за « », став MVP сезона Евролиги-2022/23.

Контракт Везенкова с греческим клубом включает пункт о выкупе за 1,5 миллиона долларов при переходе в команду НБА. Однако из-за правил лиги «Кингз» смогут выплатить только 750 000 долларов от общей суммы. Остальную сумму игрок должен будет покрыть сам.

«Кингз» приобрели права на Везенкова у «Кливленда» в обмен на пик второго раунда прошлогоднего драфта.

«Кингз» переманили MVP Евролиги, обмен Хардена может затянуться. Онлайн второго дня рынка свободных агентов НБА