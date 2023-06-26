«Олимпиакос» готовится сделать крупное предложение Николе Миротичу, если Саша Везенков перейдет в «Сакраменто»

Теги возможные переходы Сакраменто Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос НБА чемпионат Греции Никола Миротич Александар Везенков Баскетбол

«Олимпиакос» готовится сделать крупное предложение тяжелому форварду Николе Миротичу (32 года, 208 см).

По данным греческой газеты Novasports, клуб ожидает, что MVP Евролиги Саша Везенков скоро покинет команду и присоединится к «Сакраменто».

Вследствие чего «Олимпиакос» начал вести переговоры с Николой Миротичем, ранее покинувшим «Барселону» из-за конфликта с клубом на фоне контрактного вопроса.

Сообщается, что Миротич не только проявляет большой интерес к переходу, но и уже готов сказать «да» на предложение «красных».

«Хоть «Олимпиакос» и подготовил почву, чтобы восполнить пробел на позиции 4-го номера, все зависит от решения Саши Везенкова», – пишет Novasports.gr.

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