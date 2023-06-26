«Олимпиакос» готовится сделать крупное предложение Николе Миротичу, если Саша Везенков перейдет в «Сакраменто»

«Олимпиакос» готовится сделать крупное предложение тяжелому форварду (32 года, 208 см).

По данным греческой газеты Novasports, клуб ожидает, что MVP Евролиги Саша Везенков скоро покинет команду и присоединится к «Сакраменто».

Вследствие чего «Олимпиакос» начал вести переговоры с Николой Миротичем, ранее покинувшим «Барселону» из-за конфликта с клубом на фоне контрактного вопроса.

Сообщается, что Миротич не только проявляет большой интерес к переходу, но и уже готов сказать «да» на предложение «красных».

«Хоть « » и подготовил почву, чтобы восполнить пробел на позиции 4-го номера, все зависит от решения Саши Везенкова», – пишет Novasports.gr.

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