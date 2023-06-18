«Cакраменто» «рассчитывает» на Сашу Везенкова и «отводит ему конкретную и важную роль» перед сезоном-2023/24

«Сакраменто» намерен заключить соглашение с MVP Евролиги Сашей Везенковым (« »).

«Кингз» рассчитывают на Сашу Везенкова как на часть своего состава этим летом и отводят ему конкретную и важную роль в преддверии сезона-2023/24», – пишет журналист Кристос Цалтас.

В 38 матчах сезона Везенков набирал в среднем 17,2 очка и 6,8 подбора, реализуя 53,7% бросков с игры и 38,5% из-за дуги.

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