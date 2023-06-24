Ожидается, что «Кингз» предложат Александару Везенкову больше, чем исключение среднего уровня

Ожидается, что « » предложит форварду « » годовую зарплату больше, чем исключение среднего уровня, которое в сезоне-2023/24 составит около 5 миллионов долларов.

MVP прошедшего сезона Евролиги ждет официального предложения от «Кингз». Владельцы греческого «Олимпиакоса» публично заявили, что хотят сохранить форварда, повысив зарплату.

Ранее сообщалось, что «Кингз» рассчитывают на Везенкова и отводят ему важную роль в составе команды на сезон-2023/24.

В 38 матчах минувшего сезона Везенков набирал в среднем 17,2 очка и 6,8 подбора, реализуя 53,7% бросков с игры и 38,5% из-за дуги.

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