Ожидается, что «Кингз» предложат Александару Везенкову больше, чем исключение среднего уровня

Теги Сакраменто Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос НБА Александар Везенков Баскетбол

Ожидается, что «Сакраменто» предложит форварду «Олимпиакоса» Александару Везенкову годовую зарплату больше, чем исключение среднего уровня, которое в сезоне-2023/24 составит около 5 миллионов долларов.

MVP прошедшего сезона Евролиги ждет официального предложения от «Кингз». Владельцы греческого «Олимпиакоса» публично заявили, что хотят сохранить форварда, повысив зарплату.

Ранее сообщалось, что «Кингз» рассчитывают на Везенкова и отводят ему важную роль в составе команды на сезон-2023/24.

В 38 матчах минувшего сезона Везенков набирал в среднем 17,2 очка и 6,8 подбора, реализуя 53,7% бросков с игры и 38,5% из-за дуги.

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2 комментария

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AllanHouston
Если "Кингс" будут трудиться под потолком (для пересмотра и продления Сабониса и заполучения кого-то в переднюю линию, если Барнс уйдет), то у них будет исключение на 7.7 млн. долларов.
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Tim Timson
Ответ AllanHouston
Если "Кингс" будут трудиться под потолком (для пересмотра и продления Сабониса и заполучения кого-то в переднюю линию, если Барнс уйдет), то у них будет исключение на 7.7 млн. долларов.
а разве с драфта не фикс прайс ему должны платить?)
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