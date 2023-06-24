Ожидается, что «Кингз» предложат Александару Везенкову больше, чем исключение среднего уровня
Ожидается, что «Сакраменто» предложит форварду «Олимпиакоса» Александару Везенкову годовую зарплату больше, чем исключение среднего уровня, которое в сезоне-2023/24 составит около 5 миллионов долларов.
MVP прошедшего сезона Евролиги ждет официального предложения от «Кингз». Владельцы греческого «Олимпиакоса» публично заявили, что хотят сохранить форварда, повысив зарплату.
Ранее сообщалось, что «Кингз» рассчитывают на Везенкова и отводят ему важную роль в составе команды на сезон-2023/24.
В 38 матчах минувшего сезона Везенков набирал в среднем 17,2 очка и 6,8 подбора, реализуя 53,7% бросков с игры и 38,5% из-за дуги.
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